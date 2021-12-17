北市近5萬人戶籍異動 北市選委會加印公投投票通知單

公投公報及投票通知單分送各家戶。（資料照，台中市民政局提供）

2021/12/17 12:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公投明天投票，仍有民眾未接到投票通知單，北市民政局統計，北市今年年8月9日至11月底，戶籍遷徙異動有4萬9782人，台北市選舉委員會增印1份投票通知單，寄送投票權人現行戶籍地。選委會表示，透過手機、電腦至中央選舉委員會「110年全國性公民投票專區」至「我要去哪投票」平台，輸入身分證統一編號及出生年月日，也能查詢投票所地點及名冊號。

此次公投北市投票權人數為215萬5416人，因公民投票年齡下修，國民只要年滿18歲，即於2003年8月28日（包括當日）以前出生者，就能參與這次公投。投開票所與2018年公投設置1563所，今年公投設到1745所、增加182所，因應防疫工作，15名工作人員再增加2人。

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選委會指出，12月12日前已完成投票通知單及公報寄送作業，因疫情影響，投票日延後，投票權人造冊基準日為今年8月8日，而後戶籍遷徙者仍應在原戶籍地投票。

民政局統計，北市今年8月9日至11月底，戶籍遷徙異動者4萬9782人，為維護投票權人投票權益，投票通知單除分送原戶籍地外，選委會增印1份投票通知單寄送投票權人現行戶籍地。

選委會表示，戶籍異動的民眾若沒收到通知單，立即向戶籍地所在的區公所反應就會補送通知單，若是沒收到通知單，還是可以在戶籍地投票，通知單只是方便核對名冊，憑身分證還是可翻閱資料，領票處的工作人員協助民眾領票。

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