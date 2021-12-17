為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市近5萬人戶籍異動 北市選委會加印公投投票通知單

    公投公報及投票通知單分送各家戶。（資料照，台中市民政局提供）

    公投公報及投票通知單分送各家戶。（資料照，台中市民政局提供）

    2021/12/17 12:11

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕公投明天投票，仍有民眾未接到投票通知單，北市民政局統計，北市今年年8月9日至11月底，戶籍遷徙異動有4萬9782人，台北市選舉委員會增印1份投票通知單，寄送投票權人現行戶籍地。選委會表示，透過手機、電腦至中央選舉委員會「110年全國性公民投票專區」至「我要去哪投票」平台，輸入身分證統一編號及出生年月日，也能查詢投票所地點及名冊號。

    此次公投北市投票權人數為215萬5416人，因公民投票年齡下修，國民只要年滿18歲，即於2003年8月28日（包括當日）以前出生者，就能參與這次公投。投開票所與2018年公投設置1563所，今年公投設到1745所、增加182所，因應防疫工作，15名工作人員再增加2人。

    選委會指出，12月12日前已完成投票通知單及公報寄送作業，因疫情影響，投票日延後，投票權人造冊基準日為今年8月8日，而後戶籍遷徙者仍應在原戶籍地投票。

    民政局統計，北市今年8月9日至11月底，戶籍遷徙異動者4萬9782人，為維護投票權人投票權益，投票通知單除分送原戶籍地外，選委會增印1份投票通知單寄送投票權人現行戶籍地。

    選委會表示，戶籍異動的民眾若沒收到通知單，立即向戶籍地所在的區公所反應就會補送通知單，若是沒收到通知單，還是可以在戶籍地投票，通知單只是方便核對名冊，憑身分證還是可翻閱資料，領票處的工作人員協助民眾領票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投在即 中市傳出民眾未收到投票通知單
    2021/12/15 16:31

    公投在即 中市傳出民眾未收到投票通知單
    投票通知單被扣住 兒子怒告韓粉爸
    2020/07/07 11:40

    投票通知單被扣住 兒子怒告韓粉爸

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    罷韓通知單、選舉公報出包 市選委會挨批螺絲鬆掉
    2020/05/30 23:23

    罷韓通知單、選舉公報出包 市選委會挨批螺絲鬆掉
    奧步？住高雄鳳山 竟收到6張小港區罷韓投票通知單
    2020/05/28 19:49

    奧步？住高雄鳳山 竟收到6張小港區罷韓投票通知單

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播