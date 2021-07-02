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    首頁　>　政治

    中選會拍板公投延期 國民黨團轟：於法不符

    中選會宣布828公投延至12月18日投票，國民黨立院黨團批評於法不符，《公投法》從未授權中選會可以延後投票，重申應立即召開臨時會修法，才能正式合法延期。（國民黨團提供）

    中選會宣布828公投延至12月18日投票，國民黨立院黨團批評於法不符，《公投法》從未授權中選會可以延後投票，重申應立即召開臨時會修法，才能正式合法延期。（國民黨團提供）

    2021/07/02 17:53

    〔記者陳昀／台北報導〕中選會今下午拍板宣布，原8月28日舉行的四大公投案延後至12月18日投票，立法院國民黨團傍晚發新聞稿批評，《公投法》從未授權中選會可以延後投票，不能自作主張、便宜行事，並重申應立即召開臨時會修法，才能正式合法延期。

    國民黨團批評，中選會欠全民一個完整具體的說明，《公投法》從未授權中選會可以延後投票，中選會不能自作主張、便宜行事，過度擴張解釋法律，中選會今日之公告，完全不符民主法治原則，台灣是法治國家應該要開大門走大路，立即召開臨時會進行修法以備法源基礎，才能正式合法延期。

    對於中選會主委李進勇表示，已向行政院提出《不在籍投票草案》，國民黨團表示，既然如此，行政院應立即提出草案、民進黨團更不應該阻擋國民黨團在臨時會推動不在籍投票修法之提案，朝野應好好坐下來、儘速完成立法，積極完成相關配套，確保年底公民順利安全行使投票權，才是為國家、為人民解決問題。

    國民黨團指控，民進黨團現在已經是「民主退步擋」，幫忙擋疫苗、擋全民普篩、擋全民普發現金、擋不在籍投票，請民進黨團不要再擋臨時會、擋人民活下去的生路，擋台灣民主的未來，黨團也要求，立即暫緩萊豬進口和三接工程，才符合主流民意的期待，請總統蔡英文公開宣布萊豬立即停止進口、三接工程立即停工！

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