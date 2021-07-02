陳柏惟罷免案暫定8/28投票 刪Q總部：第二選區的命不是命？

刪Q總部日前遞交罷免陳柏椎連署書。（資料照，記者張軒哲翻攝）

2021/07/02 17:41

〔記者張軒哲／台中報導〕中選會今天審查通過台灣基進立委陳柏惟罷免案，中選會主委李進勇表示，委員會今天做成決議，由領銜人楊文元提出的陳柏惟罷免案，符合提案和連署規定，今天正式審查通過，予以成案公告，訂於8月28日投票，是否考慮疫情影響延期會再開會討論。刪Q總部質疑，公投可以延後，但罷免卻不能延後，難道台中第二選區公民的命就不是命？

安全第一 顏寬恒盼中選會延後辦理

前立委顏寬恒也說，中選會將陳柏惟罷免投票時間訂在8月28日，但原本預定的828公投已因疫情關係延期至12月18日；希望中選會能夠以防疫為優先考量、以民眾的健康安全為第一延後辦理，不要讓民眾暴露在染疫的風險之下。

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刪Q總部指出，這個投票跟陳柏惟息息相關，民進黨將要傾全黨之力來救援，難道陳柏惟也要眼睜睜看著要支持者，冒著染疫、群聚風險來投票嗎？罷免或選舉都是一時的，雖然努力了這麼久的時間，但在疫情嚴峻的時刻，都應該放下成見，無論你是贊成或反對罷免。

刪Q總部指出，希望罷免不適任的立委，但更希望生活在這塊土地的鄉親們都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎的評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。

陳柏惟服務處執行長李雨蓁表示，在這段期間無論是面臨疫情或罷免等議題，團隊都是盡忠職守、全力以赴，篳路藍縷、無怨無悔齊心防疫、台灣平安。一切以防疫為優先，感謝大家的關心。

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