憂供電大衝擊！政院：藻礁公投若過 三接停建不可能再動工

行政院官員表示，藻礁公投若過關三接將停建，不可能再動工。（圖為行政院提供）

2021/12/17 11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕藻礁公投推動聯盟推動珍愛藻礁公投，要求中油正在桃園觀塘興建的第三天然氣接收站遷離現址，對於明天將舉行的藻礁公投，目前正反意見正呈現拉鋸戰，行政院官員今天上午憂心指出，藻礁公投若過關，則依公投法規定，三接2年內都不得再動工興建，三接將面臨停建，衝擊北部供電，2年後要再動工必須重新申請，就政治情勢而言，再動工幾乎是不可能的事！

至於三接一旦停建後的北部電力缺口，如何挽救？政院官員表示，我們2024年後有三個機組要除役，如果不蓋三接，就必須燒煤來發電，而大潭8、9號機兩機組可以發137億度電，提供全國家庭用3.7個月。三接若停工，至少就要用500萬噸的煤來補這137億度的電，未來就必須燒煤發電，這反而造成中南部空污的問題。

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據悉，行政院認為藻礁公投若過關，對政府而言，將是個相當頭痛的問題，因為將衝擊蔡政府以興建三接等天然氣取代燃煤盼減少空污的能源轉型政策，並且進一步衝擊北部供電，並可能因而損害台灣的整體經濟發展，能源轉型政策受衝擊的結果，若改為以燒煤來發電，將使中南部的空污更為嚴重。

行政院長蘇貞昌曾指出，你我都要用電，用煤發電比較污染，蔡政府很辛若，要用天然氣代替燃煤，三接就是要天然氣，但總統還顧及環保生態，為了保護藻礁，從馬政府時期核定的232公頃，縮小到現在的23公頃，而且還將三接再外推，以避開對藻礁的衝擊，我們已盡全力要把藻礁保護下來。我們要享受繁榮、方便的現代生活，不能沒有穩定的電力供應。

政院官員上午表示，根據公投法的規定，公投結果有2年的拘束力，藻礁公投若過關，則三接必須停建，不得再繼續動工，2年內若要再重啟動工，必須提出申請，但從政治情勢上判斷，三接興建若經公投否決，2年後要再動工幾乎是不可能的事！

面對藻礁公投推動聯盟日前提出「台北港替代方案」，政院官員重申，台北港替代方案不可行。台北港方案若是拉陸管，要拉40公里，完全不可能，在高雄氣爆事件發生後，「哪一個城鎮居民會願意讓你挖路鋪設天然氣管線？」若是走海管的話，要拉長達50公里的海管，一旦鋪設管線一定會傷害到藻礁，總共將經過沙崙藻礁、許厝港沙地藻礁、草漯藻礁、白玉藻礁、大潭藻礁等5個藻礁區，只會傷害更多藻礁。遷址台北港不僅地方民意不支持，工程更將延宕11年。

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