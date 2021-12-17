國民黨團公投催票 費鴻泰：沒過會被笑「鬧半天還要吃萊豬」

國民黨全體委員今日在立法院議場前召開「1218公投民主，人民做主，四個都同意，全部投下去」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/17 11:19

〔記者陳昀／台北報導〕4大公投結果明天見分曉，立法院國民黨團上午號召全體立委在議場前開記者會，總召費鴻泰表示，4大公投若都沒過，萊豬商、台灣政客、蔡總統會很高興，「你們鬧了半天還是要吃萊豬吧」，拜託大家排除萬難投下4個同意；由於部分立委車隊掃街，國民黨團40位立委，實際到場僅26人。

費鴻泰表示，公投是直接展現民意，沒有個人、政黨，只有人民健康、國家發展的問題，如果明天投票率不高，從此很可能沒有公投，因為很難成立、通過，如果4大公投都沒過，下個月萊豬商跟台灣政客、蔡總統就非常高興，「你看你們鬧了半天還是要吃萊豬吧」，拜託大家排除萬難出來投票。

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費鴻泰指出，現在起到明天下午四點請大家狂發簡訊、LINE、FB，讓大家知道為何而戰，揭穿民進黨惡劣的把戲、假新聞，昨天蔡英文跟網紅上節目，背板還在造謠，明明是反萊豬，硬要顛倒是非講成反美豬，珍愛藻礁也被說成停建三接。

國民黨團書記長陳玉珍表示，暗黑勢力、網軍的猖獗，讓正義之聲無法發出來，網軍霸凌讓國家走向不正確發展道路，1218是人民直接民權的展現，明天也許會很冷、會下雨，但這是我們百姓站出來的時候，告訴執政黨百姓有不同聲音，呼籲全國同胞風雨無阻頭四個同意票。

立委蔣萬安表示，公投是對事不對人，他們為了民間公投站出來不是為了投誰，是為了自己還有下一代的健康勇敢投票，懇請所有好朋友一定出來投票，不要放棄神聖的一票。

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