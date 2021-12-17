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    開放美豬有助台灣經貿 協會民調：54.7％民眾認同

    中華亞太菁英交流協會今（17）日公布「決戰1218公投衝擊」民意調查結果。（記者鍾麗華翻攝）

    中華亞太菁英交流協會今（17）日公布「決戰1218公投衝擊」民意調查結果。（記者鍾麗華翻攝）

    2021/12/17 11:47

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中華亞太菁英交流協會今（17日）公布「決戰1218公投衝擊」民意調查結果。調查發現，有超過半數國人（54.7％）認為開放符合國際標準的美豬，對台灣發展經貿有幫助，且有近6成（58.5%）國人認為當初國民黨開放萊牛，現在卻反對開放萊豬是雙重標準，僅有23.7％認為不是。

    至於反萊豬公投通對台灣經貿發展衝擊的認知，有42.8％承認對台灣發展經貿將有負面影響，只有32.5%認為是正面影響。此外，也有35.9％擔憂禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，將對台灣股市帶來負面影響，只有27.8%認為是正面的。

    在對台灣至為重要的台美關係上，則是有46.0％的民眾，認為禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，勢必對台美關係帶來負面衝擊，只有29.8％認為是正面影響。

    中華亞太菁英交流協會表示，從整體民調數據來看，對於近期反萊豬公投可能通過對於台灣未來經濟發展帶來的影響，不僅近期紛紛出來表態的產業界、財經界提出示警，越來越多的國人也開始擔憂反萊豬公投如果通過，對台灣未來的國際貿易、股市漲跌、台美關係將會帶來的負面衝擊；其中，特別是20至40歲年輕族群，在各項議題擔憂上的表態更為明顯。

    本次民調訪問係12月14日至15日進行訪問，成功訪問1006位18歲以上有投票權的民眾。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並市話、手機併用的雙底冊抽樣方式。

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