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    公投倒數竹市民進黨團出擊 18公里徒步懇託四個不同意

    公投倒數、新竹市民進黨團今天一早展開18公里徒步懇託，從竹苗交界到新竹縣市交界長18公里，宣講四個不同意。（記者洪美秀攝）

    公投倒數、新竹市民進黨團今天一早展開18公里徒步懇託，從竹苗交界到新竹縣市交界長18公里，宣講四個不同意。（記者洪美秀攝）

    2021/12/17 11:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕公投倒數24小時，民進黨新竹市議會黨團今天一早冒著低溫，展開18公里「四個不同意」徒步懇託，一行人上午8點從苗栗竹南天仁茗茶文物館出發，一路步行北上行經新竹市區再到新竹縣市的頭前溪交界，預計傍晚返抵新竹車站宣講，呼籲返鄉民眾週六踴躍投票，為台灣的能源轉型、國際經貿，投下「四個不同意」。

    包括市議員陳建名、劉康彥、曾資程及立委柯建銘特助林盈徹等人，一早8點身背宣傳手板從竹苗交界出發，民進黨市黨部主委陳建名說，連日來不管在路口、市場、廟口、車站、夜市、客廳、美髮院，甚至公司行號，都能看見黨籍議員努力溝通的身影，今天持續以步行的方式走入基層。

    陳建名說，公投是社會議題的理性討論，不是激情的選舉，唯有深入與民眾面對面才能詳細說明，並爭取支持，今天沿著縱貫路走過全新竹，盼能讓民眾感受溝通的誠意，衝刺催票「四個不同意」。

    市議員劉康彥表示，四大公投不是政黨對決，而是對國家的能源轉型、經貿路線與民主深化有關鍵性的影響。他說，當核廢料的去處無解，就沒有重啟核四的條件，當北部供電要穩定，且減少中南部燃煤發電比例，「三接」就不能遷移。

    前市議員林盈徹也提到，萊牛是在前總統馬英九任內開放，多年來未曾出現食安問題，同理萊豬也應開放，交由市場機制自由選擇，何況台灣的豬肉品質保證，打開美國市場才是真正幫助豬農。

    這項徒步宣講沿途有不少民眾主動聲援，表示一定會投下四張不同意，也有民眾貼心送上點心、熱飲及痠痛藥膏，並且豎起大拇指，對深入基層溝通的誠意表示欣慰及支持。

    新竹市民進黨團今天持續以步行的方式走入基層。（記者洪美秀攝）

    新竹市民進黨團今天持續以步行的方式走入基層。（記者洪美秀攝）

    這項徒步宣講沿途有不少民眾主動聲援，表示一定會投下四張不同意，也有民眾貼心送上點心、熱飲及痠痛藥膏。（記者洪美秀攝）

    這項徒步宣講沿途有不少民眾主動聲援，表示一定會投下四張不同意，也有民眾貼心送上點心、熱飲及痠痛藥膏。（記者洪美秀攝）

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