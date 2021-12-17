美前國務院官員：反萊豬有害台美經貿

前美國國務院APEC資深官員王曉岷指出，萊豬議題應本於科學證據決定，而非以政治的手段解決。（資料照）

2021/12/17 11:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕明天就是四大公投投票日，朝野各黨今天都衝刺最後宣傳，其中「反萊豬公投」被視為影響台美經貿關係的不穩定因素，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等一再重申，萊豬依照聯合國食品法典委員會（CODEX）訂定的標準食安無虞，其影響的是台灣對國際的承諾，以及是否被視為可信賴的經貿合作夥伴；若台灣用公投禁止萊豬進口， 將會影響台美經貿關係，並影響台美正在進行的經貿談判。

對此，前美國國務院APEC資深官員王曉岷指出，萊豬議題在台灣再度被泛政治化是個很不幸的事，萊豬議題應本於科學證據決定，而非以政治的手段解決。可惜的是，反萊豬公投將為目前拜登政府與台灣進行中的台美經貿關係帶來負面影響，他期盼台灣選民可以本於科學精神來看待萊豬議題。

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前美國國務院經濟商務首席副助卿唐偉康也表示，以他身為一位美國經濟政策專家的角度來看，符合美國食品藥物管理局（FDA）訂出之萊克多巴胺「殘留容許量」（MRL）的美國豬肉，對消費者健康是安全無虞的，因此應該要能在台灣市面上販售。

唐偉康提到，若「反萊豬公投」的結果造成美國豬肉輸台受阻，以其他的國家角度解讀，將是台灣人透過泛政治化的手段、而非秉持科學證據精神，來推翻本於科學精神的合理政策，這將讓外界把台灣視為「公平且理性的貿易夥伴」的信心受損，並逐漸削弱台灣進入CPTPP候選資格。更重要的是，這對深化美台經貿關係努力而言，也將是重大挫敗。

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