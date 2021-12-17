開放萊豬進口 中華民國養豬協會理事長：更突顯國產豬優勢

國產豬自給率一路上升到93%，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，從結果來說，開放萊豬進口後，更突顯國產豬優勢。（資料照）

2021/12/17 11:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬等4大公投案將在明天（12/18）登場，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，協會不參與政治議題，但他說，今年萊豬開放進口後，因有做好國產豬的產品區隔與產地標示，國產豬肉自給率從前年的87%上升到近93%，就結果來論，開放萊豬進口後，反而更突顯國產豬優勢。

依照衛福部食藥署的豬肉儀表板顯示，今年雖開放萊豬進口，但進口的豬肉都是無萊劑豬肉，另一方面國產豬肉自給率則節節上升，從前年的87%，到去年的90%，再到今年的93%。楊杰表示，從國產豬自給率的結果來看，事實上開放萊豬進口，更突顯國產豬的優勢，尤其加工業者、大型通路、餐飲業者現在都轉為採買國產豬，都有助國產豬的自給率提升。

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楊杰說，今年元旦起雖開放萊豬進口，但進口商考量市場，只進口沒有萊劑的豬肉，台灣豬農業者為了做好跟進口豬肉的產品區隔，除自律不使用萊劑作為飼料添加物外，也要求政府立法重罰違法使用萊劑作本土豬飼料添加物的業者，「我們就是希望可以做出市場區隔。」

楊杰表示，產業不碰政治議題，但也說萊豬議題實際上跟外交、經貿有重大關係，政府要審慎評估所有人的最大利益後，他說雖然台灣有開放萊豬進口，但進口商也會考量是否有市場、有利潤，且既然民眾認為萊豬有食安的疑慮，進口商自然認為進口萊豬根本沒有利潤，即使進口也沒有市場可以賣，「實際上萊豬根本都沒有進口。」

有不願具名的豬農表示，雖然國產豬是以內需市場，但國產豬外銷仍是保障豬農利潤、產銷調節的重要手段，也直言，若反萊豬公投通過，由於國際貿易都是雙向，「我們期待要賣給別人東西，別人當然也會期待我們買他們的東西，至少你不能故意卡他們。」也憂心，若反萊豬公投通過，恐會做為讓國產豬產銷調節手段的外銷大受影響。

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