朱立倫台中車隊遊行 批民進黨為保政權拚到有點瘋

國民黨主席朱立倫（左四）與黨籍民代在台中市車隊掃街（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 10:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕四大公投明天投票，國民黨主席朱立倫今天上午到台中市進行車隊掃街，他受訪表示，民進黨為了保政權、為了一黨之私拚到有點瘋，對抗各政黨各界人士，他強調，在野黨有在野黨的天職，必須跟人民站在一起，公投是民意展現，大家一定要站出來投票且投同意票。

國民黨主席朱立倫今天進行車隊遊行，向中市民拉票，呼籲公投投票且投4個同意，同時車隊也行經中二選區，他表示，已多次跟國民黨候選人顏寬恒合體，今天會為顏寬恒加油打氣。

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對於四大公投黨籍縣市長是否有站出來，朱立倫受訪時表示，昨天各縣市包括侯友宜及盧秀燕都有站出對反萊豬及對藻礁支持，每一位首長都鼓勵大家出來投票，最重要是請民眾要投票展現民意。

朱立倫表示，民進黨今天動用府院黨及網軍的力量，用其無限資源，鴨霸對抗在野黨，包含國民黨、民眾黨，連時代力量竟見跟民進黨截然不同，但民進黨為了一黨之私、一黨鴨霸對抗全民，國民黨更應該全力以赴。

他希望最後階段不要把手指對向任何黨內同志，要把手擁抱民眾，拜託民眾來投票，四個都同意台灣更美麗。

對於桃園市長鄭文燦批國民黨立場如同川劇變臉，朱立倫受訪時反批民進黨真的是為了保政權、為了一黨之私拚到有點瘋，對抗各政黨，請問民進黨的地方首長是否要不顧民眾安全、食的健康要開放萊豬？就大聲講出來。

朱立倫強調，在地的首長要破壞在地最美藻礁嗎？請問當時拿藻礁永存的牌子是誰？當時民進黨說開放萊豬的總統要下台，今天是誰說要開放？他對核安堅持從未改變，請民進黨不要顛倒是非。

朱立倫到台中市車隊掃街（記者蘇金鳳攝）

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