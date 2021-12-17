抗議「台灣人公共事務會」曲解 國民黨澄清未反對進口美國豬肉

國民黨國際部主任黃介正。（資料照）

2021/12/17 10:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日發布新聞稿指出，近日「台灣人公共事務會」（Formosan Association for Public Affairs, FAPA）發表致「全美豬肉生產者委員會」（National Pork Producers Council）公開信，違反事實，刻意扭曲，指稱國民黨推動公投、反對進口美國豬肉，其內容完全違反事實，對這種傷害台灣誠信，損及台美關係的作法，表達強烈不滿。

國民黨重申，僅反對含有「萊克多巴胺」的各國豬肉進口，從未反對美豬進口，雖然台灣的反萊豬公投受到多數民眾支持，但這與無萊劑的高品質美國豬肉無關，也不會影響其進口。

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國民黨國際部主任黃介正表示，國民黨反對萊豬進口，但遭部分有心人士曲解為反美豬，甚至擴大解釋為反美，此種為達政治目的，企圖捏造誤導並假手美國操作國內政治的行徑，將嚴重傷害台美之間的信任。

黃介正再次強調，國民黨身為長期維護台美關係的老字號政黨，長期關心美豬進口情形，由於使用萊劑的美豬比例僅22%，即便萊豬無法進口台灣，仍有78%美豬符合進口標準，這也代表大部分美國豬肉仍能進口台灣，更遑論衝擊台美貿易關係，國民黨基於守護人民健康的立場反對萊豬進口，而台灣民意反對的也是萊豬並非美豬，請各界要明辨是非，勿為政治利益傷害台美關係。

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