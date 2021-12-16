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    車隊掃街拚公投 朱立倫喊話侯友宜「全黨要與民意站在一起」

    朱立倫今（16日）到高雄為公投進行最後催票。（記者許麗娟攝）

    朱立倫今（16日）到高雄為公投進行最後催票。（記者許麗娟攝）

    2021/12/16 13:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕四大公投投票最後倒數48小時，國民黨主席朱立倫今早到高雄進行車隊掃街車催票，出發前面對媒體詢問最後衝刺階段，新北市長侯友宜是否會現身催票，朱立倫表示，最後的階段全黨都要站在民眾這邊，要與民意站在一起，這是在野黨的天職。

    朱立倫指出，現在鴨霸的民進黨動用所有的資源、各種方式阻擋民意，國民黨必須與民意站在一起，所以不管每一位縣市長、鄉市長、民意代表，都用各種方式希望大家都出來投票，讓民意能夠展示，四項公投都是民生議題，沒有為了個人、單獨政黨，只有站在民眾、民意這邊。

    對於民進黨說要在高雄衝出全台第一高票，國民黨在最後階段的策略，朱立倫表示，民進黨以一黨之私對抗全民，包括國民黨、民眾黨、時代力量大家都分別有主張贊同、同意的，只有民進黨一黨之私要對抗全民，呼籲民眾在最後的階段站出來，民進黨是為了政黨的考量，他們是為了民眾的所有的利益。

    此外，媒體詢問傳言民進黨要用公投績效作為明年提名的依據，關鍵績效指標（KPI）怎麼看？朱立倫回應，民進黨有KPI，他們則是呼籲、拜託黨內每一位公職人員，這是國民黨的責任感、榮譽心，也是為了全民。

    朱立倫說，作為民意代表、公職人員，當然要跟人民站在一起，尤其現在民進黨有所有的資源，國民黨是穿草鞋、穿布鞋的，面對這麼有資源的執政當局，一定要跟民眾在一起，他也非常感動有很多的公職人員都站出來，最後2天，一定要盡最大的努力，拚到最後1分鐘、最後1秒鐘。

    公投投票週六（18日）登場，對於新北市長侯友宜是否在最後衝刺現身催票，朱立倫表示，全黨都要站在民意這邊。（記者許麗娟攝）

    公投投票週六（18日）登場，對於新北市長侯友宜是否在最後衝刺現身催票，朱立倫表示，全黨都要站在民意這邊。（記者許麗娟攝）

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