為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核電談話被登報紙頭版廣告 侯友宜痛斥移花接木、混淆視聽

    對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

    對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/17 10:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕明天（18日）即將舉行四項公投，今天有民眾在報紙刊登頭版廣告，用新北市長侯友宜曾說過的「沒有核安就沒有核四」說法，搭配公投第17案「重啟核四」，要大家選「不同意」，侯友宜今上午受訪時，痛斥該則廣告「移花接木、混淆視聽」，「公投有必要玩成這樣嗎？真不可取！」

    侯友宜在公投前一天前往新北市選舉委員會，聽取公投作業簡報，侯友宜強調，昨天桃園才發生防疫旅館管控路線出狀況，造成群聚污染事件，因此他要求選委會在投開票作業時，一定要做好防疫，新北市選委會為此在18日公投時增加4922名人力，並於投開票所增設防疫遮屏，確保民眾投票的防疫安全。

    侯友宜上午再被問到他的公投立場，他表示，公投是民意的表現，他鼓勵大家一定要踴躍出來投票，展現民主政治的民主自決。

    對於國民黨主席朱立倫要求黨籍縣市首長發揮影響力，支持國民黨的「四個都同意」政策，侯友宜表示，他身為地方首長，會鼓勵民眾踴躍出來投票，針對公投四項議題，在理性思辨後「做自己」，對於國民黨發起今晚在民主廣場前舉行「民主守夜」活動，侯友宜表示自己另有行程，不會參加。

    新北市長侯友宜（右）視察新北市選委會，由副總幹事黃堯璋陪同說明。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右）視察新北市選委會，由副總幹事黃堯璋陪同說明。（記者翁聿煌攝）

    對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

    對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    揶揄侯友宜公投表態暗藏「4不」 謝志偉笑喊：用心良苦
    2021/12/17 00:25

    揶揄侯友宜公投表態暗藏「4不」 謝志偉笑喊：用心良苦
    誰在「黑侯友宜」？ 數據庫揭秘：與「戰鬥藍」粉絲高度重疊
    2021/12/16 18:09

    誰在「黑侯友宜」？ 數據庫揭秘：與「戰鬥藍」粉絲高度重疊

    桃捷綠線漲 捷運公園稀有宅要把握！
    趙少康又點名侯友宜 籲把握最後2天催票、表態
    2021/12/16 17:34

    趙少康又點名侯友宜 籲把握最後2天催票、表態
    講給侯友宜聽？傅崐萁PO文：勿因內部步伐錯亂造成失敗
    2021/12/16 16:31

    講給侯友宜聽？傅崐萁PO文：勿因內部步伐錯亂造成失敗

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    侯友宜公投立場背離黨意意在問鼎總統？朱立倫：八卦
    2021/12/16 11:55

    侯友宜公投立場背離黨意意在問鼎總統？朱立倫：八卦
    選前之夜出席國民黨中央活動？侯友宜：對公投已表達非常清楚
    2021/12/16 11:18

    選前之夜出席國民黨中央活動？侯友宜：對公投已表達非常清楚
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播