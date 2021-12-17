核電談話被登報紙頭版廣告 侯友宜痛斥移花接木、混淆視聽

對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

2021/12/17 10:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕明天（18日）即將舉行四項公投，今天有民眾在報紙刊登頭版廣告，用新北市長侯友宜曾說過的「沒有核安就沒有核四」說法，搭配公投第17案「重啟核四」，要大家選「不同意」，侯友宜今上午受訪時，痛斥該則廣告「移花接木、混淆視聽」，「公投有必要玩成這樣嗎？真不可取！」

侯友宜在公投前一天前往新北市選舉委員會，聽取公投作業簡報，侯友宜強調，昨天桃園才發生防疫旅館管控路線出狀況，造成群聚污染事件，因此他要求選委會在投開票作業時，一定要做好防疫，新北市選委會為此在18日公投時增加4922名人力，並於投開票所增設防疫遮屏，確保民眾投票的防疫安全。

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侯友宜上午再被問到他的公投立場，他表示，公投是民意的表現，他鼓勵大家一定要踴躍出來投票，展現民主政治的民主自決。

對於國民黨主席朱立倫要求黨籍縣市首長發揮影響力，支持國民黨的「四個都同意」政策，侯友宜表示，他身為地方首長，會鼓勵民眾踴躍出來投票，針對公投四項議題，在理性思辨後「做自己」，對於國民黨發起今晚在民主廣場前舉行「民主守夜」活動，侯友宜表示自己另有行程，不會參加。

新北市長侯友宜（右）視察新北市選委會，由副總幹事黃堯璋陪同說明。（記者翁聿煌攝）

對於有人在報紙頭版刊登廣告，試圖誤導選民，新北市長侯友宜痛斥為移花接木，混淆視聽。（記者翁聿煌攝）

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