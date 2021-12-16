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    PO出降空污拚環保政績 林靜儀：做事不是開記者會就好

    林靜儀在臉書分享過去的環保政績。（擷取自臉書）

    林靜儀在臉書分享過去的環保政績。（擷取自臉書）

    2021/12/16 17:42

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀今天在臉書貼出過去擔任立委任內的政績，分享「環保篇」政績，說明過去致力於改善中部空氣品質的作為，也關心聯合國的永續發展目標、力倡多面向的環境永續和安全政策。

    林靜儀說，2016年就和洪慈庸委員在立法院召開會議，和林佳龍市長時期的台中市府、經濟部、環保署、台電等單位協調建立中火空污預警降載機制，並和中部的立委蔡其昌、張廖萬堅、何欣純等人合辦多次記者會，用數據說明中火燃煤量自2015年後持續下降，並透過大眾運輸系統降低車輛的移動污染源、增加柴油車、高污染車輛汰換補助預算、改善污染防治設備等政策方向，「從智慧、科學的角度，一步一腳印致力改進中部空氣品質」。

    林靜儀也提到，在立委任內長期追蹤、關注「石綿」危害，因為相關職業危害的影響、一般民眾對於暴露不易察覺，多次透過質詢、邀集環保署、毒化局、職安署、健保署和衛福部等相關單位開會討論，盼串連石綿建築、裝潢、拆除時的勞工安全維護、廢棄物清理、癌症及肺部疾患的傷病補助和醫療資源等前後端工作。

    「做事，不是開記者會就好」，林靜儀強調，立委應認真做好自己的基本工作，包括出席會議、委員會質詢，並提出負責任的政策、不炒短線，透過政府部門、學術機關、社會大眾的合作和提升意識，佐以參考科學實證、統計數據作為政策規劃基準，才是務實說服民眾，政府民間共同致力改善環境污染的正確之道，環境污染和保護「從來不是單純用換市長、訴諸民眾對疾患的恐懼就能完成的任務」。

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