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    首頁　>　政治

    侯友宜遭國民黨圍剿 柯文哲：強迫人家表態也是怪怪

    台北市長柯文哲14日下午受訪時指稱，民主社會國家有表態自由，也有不表態的自由，「不表態的人，要強迫人家表態，也是怪怪」。（記者郭安家攝）

    台北市長柯文哲14日下午受訪時指稱，民主社會國家有表態自由，也有不表態的自由，「不表態的人，要強迫人家表態，也是怪怪」。（記者郭安家攝）

    2021/12/14 16:45

    〔記者郭安家／台北報導〕本週六（18日）即將公投，新北市長侯友宜不表態重啟核四，引發國民黨內圍剿；台北市長柯文哲今（14日）下午受訪被問及此事時指稱，民主社會國家有表態自由，現在、還更重要也有不表態的自由，「不表態的人，要強迫人家表態，也是怪怪」。他還批，不是很滿意公投狀況，「雙方一直在動員、訴諸意識形態」。

    媒體追問，昨晚侯友宜臉書發千字文、被國民黨內圍剿，是否為投機行為？柯文哲回說，公投重點不是投票，而是討論的過程，就像核四，也許他個人認為「認賠殺出、不要再蓋了」，後面要怎麼解決「要講啊」，拿掉發電占12％的核電，後面要怎麼接上去，費用等要解決，所以政治的核心是「執行力」。

    柯文哲說，他一直對公投狀況不是很滿意，雙方一直在動員，訴諸意識形態，如「4個不同意，台灣更有力」、「4個同意」，問題是同意及不同意後面要講清楚，公投本來是理性辯論，面對問題要討論如何解決，最後剩圈圈叉叉，還是不好、不是很好方法。

    媒體追問柯文哲對侯友宜看法？柯文哲回說，「好啦！不要講、不要講」，他已經學會不會隨便講出話；民主社會國家有表態自由，現在更重要是也有不表態的自由，不表態的人，要強迫人家表態，這也是怪怪。

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