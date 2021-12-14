批政治網紅絕食作秀 廢核平台：反核四已是跨黨派共識

核四廠。（資料照）

2021/12/14 12:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕公投本週六就要登場，「重啟核四」案成混亂戰場，繼正方核終創辦人黃士修發起絕食行動，親民黨宋楚瑜主席昨天則提到「無法支持核四重啟」。而全國廢核行動平台今發出聲明，強調不支持核四已是除了國民黨、新黨之外，跨黨派最大共識，也批評黃士修的絕食只是作秀工具。

廢核平台表示，核四爭議紛擾多年，只要經歷過核四建廠這數十年的歷史，都知道核四不能也不該再重啟，這和政治立場、意識型態都無關，而是核四廠在施工過程中曝露出太多問題，先天不良且後天失調，從設計、工程、品保、系統都有結構性的弊端。

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因而重啟要付出的鉅額代價與時間讓各黨不願再繼續買單，這次公投是送核四走入歷史終結的機會，台灣人民不該再浪費公帑投資在這個15年後也未必蓋好、從未發過1度電的老舊電廠上。

廢核平台指出，即使是在國民黨內，對於核四也有不同意見，諸多國民黨縣市長無法支持核廢料，甚至無法積極支持核四重啟，因為要面對的現實與責任各自不同，如侯友宜市長只要在任1天，都必須要繼續面對新北市2個核電廠長達40年的除役、核廢料棘手問題。

而且，未來還要收拾早已難以重啟的核四廠爛攤子，只要是一個有理智的政治治理者，就知道這是不能輕易開啟的執政包袱，任何一個有責任感的政治領袖，都不該被不用負責任的政治網紅裹挾，更不該以犧牲台灣的未來作為代價。

廢核平台也批評，政治網紅黃士修先生雖然透過連署取得公投發言權，但並不代表所有連署人都能認同他仇恨式的語言暴力，甚至說出連支持核能的學者都不會如此違反科學常識、學術尊嚴的惡質言論，台灣是否要發展核電是一個嚴肅的公共議題。

另外，黃士修先生還大肆嘲笑輻射受害者，政治受難者，否認福島核災的災難，威脅敢說出核四不安全的工程師，侮辱提出斷層證據的地質學家，以似是而非的言論與沒證據的指控愚弄大眾，並以此沾沾自喜。

對於黃士修發起絕食行動，廢核平台反嗆，宣告6天不吃，不叫做絕食，只是有期限的斷食，只是作秀炒作聲量的工具，難道因為沒有國民黨縣市長願意挺核四，接受核廢料，就能情緒勒索意圖裹挾全黨？

而黃士修近來批侯友宜、盧秀燕，還提到被蔡英文邀請入閣等言論，廢核平台認為，只是吸引媒體注意、秀味十足的表演，口口聲聲都說別人是做秀，自己才是作秀過了頭，絕食不應淪為作秀炒作的工具，公投也不該是騙術行銷的舞台。

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