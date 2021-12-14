屏縣長綠營初選熱過頭 候選人搶掛違規旗幟挨批

候選人在公園球場搶掛違規旗幟。（記者蔡宗憲攝）

2021/12/14 10:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週末就是要公投，屏東縣加上民進黨三名立委爭取黨內初選民調，除了看板林立外，立委鍾佳濱陣營還製作布條宣傳供搭配黨內初選，但部分掛在學校圍籬及公園的引發爭議檢舉，鍾佳濱陣營解釋，都要求支持者掛住家土地，可能有疏忽將儘速撤除。

屏縣民進黨三名立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱，近期爭取黨內初選火力增加，三人的看板佈滿屏東大街小巷，但大多遵守非選前一個月不懸掛旗幟，沒想到近期鍾佳濱的布條出現在一些公有場域，上面還有不明的編號，民眾也拍照投訴違法。

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屏縣環保局表示，民進黨部指黨內初選民調日未定，因此沒有准予讓和申請核准設置廣告物及旗幟，對於未經核准的違規廣告物，也不會有任何字號，將請各鄉鎮市公所加強違規取締及拆除。

鍾佳濱陣營表示，一再要求支持者只能在私人地主在自家的物業上掛布條，就像小吃店門口懸掛「感謝報導」之類的，是廣告物管理辦法允許毋須申請核准字號的自主範圍；而服務處提供支持者自主合法懸掛的布條，為避免遭惡意破壞或移花接木，均加印批次號碼，以利區隔管理，至於支持者不慎誤掛的部份將儘速取下。

旗幟號碼是陣營方便辨識非申請字號。（記者蔡宗憲攝）

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