南市逾159萬人可公投 8/9後遷戶籍者須回原戶籍地投票

12月18日全國性公民投票，台南市有逾159萬人具有投票權。（記者劉婉君攝）

2021/12/13 18:11

〔記者劉婉君／台南報導〕12月18日全國性公民投票日，南市滿18歲的投票權人逾159萬，8月9日（含當日）後遷戶籍者，須返回原戶籍地投票所投票。

台南市選委會表示，此次公投投票權人以8月28日前一日已滿18歲以上者為限，也就是2003年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權。

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為使投票順暢，南市共增設29所投開票所，總數共1536所，選委會提醒，投票當天要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，投票所外也會設置投票所查詢QR Code供民眾使用，也可至內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」查詢投開票所地點。

因應防疫，選委會已規劃相關防疫措施，針對若有發燒症狀的投票權人，將使用專屬遮屏投票，投票後遮屏會立即消毒，圈票工具也會清潔更換。並請衛生單位及區公所於電話關懷居家隔離及居家檢疫者時，提醒切勿違反規定外出投票。

台南市選委會指出，針對4項公投案，中選會已於11月13日至12月11日，各舉辦5場意見發表會，相關影音檔案可於中選會網站「110年全國性公民投票專區」收看。

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