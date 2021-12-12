藍營扯供電不穩致停電 王浩宇指造謠：已寫信報案

台電文山區萬隆變電所今早驚傳爆炸聲響，黑煙不斷竄出。（民眾提供）

2021/12/12 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）上午台北市萬隆一次變電所變壓器故障，引發爆炸起火，竄起濃濃黑煙，並引發雙北地區大停電，部分藍營人士質疑停電是因為供電不穩，趁機宣傳核四公投應投下同意票。對此，前桃園市議員王浩宇表示，台電澄清並非如謠傳因降壓而停電，針對造謠違反公投法、社維法造成民眾恐慌的部分，他已寫信報案，要求檢調主動調查。

「針對國民黨造謠供電不穩定造成停電的部分，已完成報案。」王浩宇在臉書發文表示，今日是假日用電量低、預計備轉容量率高達12%，屬於供電充裕的綠燈。停電發生時電力系統電壓穩定，台電已澄清，無謠傳所指因降壓所造成停電。王浩宇指出，造謠違反公投法、社維法造成民眾恐慌的部分，已寫信報案要求檢調主動調查。

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今早台北市萬隆一次變電所變壓器故障，一度造成北市木柵與新北市新店等部分地區30.5萬戶停電。對此台電公司強調，特定人士稱台電因缺電、降壓造成事故非事實，事實上今天逢假日，用電較低，尤其在變電站設備故障起火時，備轉容量率高達37.17%，供電相當充裕，電力系統電壓穩定，無特定人士謠傳所指因電不夠、降壓所造成停電。

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