台灣基進邀民進黨大咖 高雄宣揚公投「四個不同意」

台灣基進今晚在高雄市三民公園舉辦大型公投說明會，向民眾請託四個不同意、共同守護台灣。（記者許麗娟攝）

2021/12/11 19:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕1218公投投票前最後一個黃金週，為宣揚「四個不同意」理念，台灣基進今天（11日）晚間6點在高雄市三民公園舉辦 「護台灣戰未來」晚會，並邀請副總統賴清德、南部3縣市首長到場助講，3Q陳柏惟、銅鑼灣書店林榮基也獲邀出席，還找來人氣樂團滅火器、金曲歌王大支等擔任表演嘉賓。

「護台灣戰未來」晚會台灣基進發動全黨總動員，由黨主席陳奕齊率領前立委陳柏惟、李雨蓁，擬參選高雄市議員的張博洋 、陳子瑜、楊佩樺、張婷婷等人，副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安也將上台宣講。

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台灣基進黨主席陳奕齊在活動前受訪指出，台灣民主走到現在很不容易，前輩流血流汗才有今天的民主，在12月18日的這場公投，中國國民黨講不出任何正當性的理由，台灣的民主公投已成為擾亂台灣民主的一種工具，惡意擾亂台灣的民主發展，甚至斷絕台灣與國際的聯繫，台灣基進在全台推動公投四個不同意說明，不能讓惡質的政黨擾亂台灣，台灣基進要與民進黨做為支撐台灣的兩根支柱，他們向人民請託，四個不同意、共同守護台灣的未來。

台灣基進秘書長王興煥表示，自11月7日起，台灣基進已辦了1200場公投說明會，預計再舉辦300場累計在全台舉辦1500場，內容包括客廳會、戶外說明會、路口宣講及市場發送傳單等，身為小黨訂下1500場目標，是因為自己的台灣自己救。

台灣基進今晚在高雄三民公園的公投說明會大型活動，現場預計有2000人入場。（記者許麗娟攝）

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