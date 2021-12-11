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    趙天麟合體王定宇、何博文 力催公投高雄「四個不同意」全國最高票

    王定宇（第二排右五）、趙天麟（第二排右六）、何博文（第二排左四），合體力催公投「四個不同意」。（記者葛祐豪翻攝）

    王定宇（第二排右五）、趙天麟（第二排右六）、何博文（第二排左四），合體力催公投「四個不同意」。（記者葛祐豪翻攝）

    2021/12/11 17:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕1218公投民進黨發出催票總動員令，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今天合體王定宇、何博文，宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投「四個不同意」全國最高票！

    12月18日公投進入最後一個選前黃金週，立委趙天麟與高市議員李雅慧，在左營舉辦公投說明會，吸引逾千民眾參與。趙天麟下達總動員「軍令狀」，呼籲用公投，挺會做事的政府守護台灣走向世界。

    趙天麟指出，中國才剛策動尼加拉瓜與台灣斷交，國共海峽論壇還照常舉行，國共合謀阻礙台灣走向國際，呼籲民眾擦亮眼，用公投「四個不同意」守護台灣、教訓國共阻擋台灣接軌國際，也守護林昶佐免於被罷免及力挺中二立委補選林靜儀當選，發揮「一張選票3種價值」效益。

    立委王定宇、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻等人站台輪番公投宣講。王定宇說，台灣守住武漢肺炎，有效防疫獲得國際肯定，如今經濟成長、科技產業展備受國際肯定，但台灣內部卻遭逢阻礙發展的勢力，呼籲民眾公投用「四個不同意」，支持台灣參與國際組織，世代有安身立命的美好家園。

    何博文也說，台灣成功防疫武漢肺炎，讓經濟逆勢成長逾6%、股市將上看2萬點，執政成績有目共睹；面對國民黨發動的「亂台公投」，大家要用公投「四個不同意」，挺台灣走向國際。

    趙天麟（中）宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投「四個不同意」全國最高票！（記者葛祐豪翻攝）

    趙天麟（中）宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投「四個不同意」全國最高票！（記者葛祐豪翻攝）

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