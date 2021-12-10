台南資深議員挺新秀 世界人權日跨區造勢宣講「四不」

議員邱莉莉（圖右）稱讚新秀林依婷（圖左）是個很有想法的年輕人。（記者王姝琇攝）

2021/12/10 21:20

〔記者王姝琇／台南報導〕今天（12月10日）是世界人權日，台南中西、北區議員邱莉莉特別選在這天做跨區輔選的起手式，和安平、南區的議員新秀參選人林依婷合體造勢，今天傍晚在中華西路二段與永華路一段路口進行公投街頭宣講。邱莉莉表示，當前就是配合公投「四個不同意」的宣講，民進黨全國黨公職應同心拹力，走入基層進行社會溝通，在12月18日守下台灣。

邱莉莉為連任六屆的資深議員，她表示，每個從政者都曾當過新人，新人有抱負、沒包袱，但必須衝刺知名度，她看到林依婷對市政的關心與投入那股熱情，和當年她投入選戰改造城市的堅毅意志一致，所以選擇在世界人權日和林依婷在2人議員選區的交界處合體進行街頭公投宣講，就是希望給新人勇氣與鼓舞，鼓勵她接地氣走進群眾，也寄盼新世代能記取國際人權公約中消除所有一切對婦女不平等歧視、保護兒童與身障者的從政初衷。

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邱莉莉稱讚林依婷是8年級生的新生代，擁有英國紐卡斯爾大學媒體公關碩士的學歷，擔任過市政府副發言人，對市政治理很有想法，她認為民進黨是個願意給年輕人機會的政黨，當下最重要的是要團結合作，在12月18日的公投守下台灣。

議員邱莉莉與擬參選2022市議員的新秀林依，今天趁下班尖峰時刻在路口宣傳4個不同意。 （記者王姝琇攝）

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