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    「四個不同意」小港場封路舉辦 人潮滿到人行道上

    「四個不同意，台灣更有力」公投說明會高雄壓軸場今夜在小港登場，人數宣稱破4千人。（圖：立委賴瑞隆服務處提供）

    「四個不同意，台灣更有力」公投說明會高雄壓軸場今夜在小港登場，人數宣稱破4千人。（圖：立委賴瑞隆服務處提供）

    2021/12/10 21:04

    〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕公投攻防戰進入「黃金周」，立委賴瑞隆今天在高雄市小港區舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，經濟部部長王美花、勞動部部長許銘春、市長陳其邁市長及多名市議員輪番上台宣講，主辦單位宣稱與會人數超過4000人，選民熱情鳴笛、吶喊，規模氛圍不輸公職人員大選。

    「四個不同意，台灣更有力」公投說明會高雄壓軸場今夜在小港登場，由賴瑞隆在其宏平路服務處前封路舉辦，許多民眾圍在舞台前、站在人行道上，聆聽台上不斷電的宣講。

    許銘春表示，蔡英文總統上任以來，政府連續六年調整基本薪資，月薪調幅達26.2%、時薪達40%，尤其今年調幅最高，且在立法院大力支持下，三讀通過「勞工職業災害保險及保護法」，以專法形式保障勞工職場安全及相關權益。她呼籲鄉親不同意重啟核四，確保國人安全；不同意三接遷移，確保經濟發展；不同意禁止美豬，讓國人就業有保障；不同公投綁大選，顧好國人工作權益。

    王美花說，今年雖受疫情影響，但台灣經濟表現亮眼，馬英九政府喊出的六三三今年就可以達標，包含國民所得達3萬2787美元、經濟成長率6.09%創11年新高、失業率降至3.83%，股市表現也常態維持17000點。她強調，台灣正站在經濟關鍵時刻，12月18日公投將決定台灣是否能走向國際、經濟向上發展，呼籲大家返鄉投票，投下四個不同意票，守護台灣經濟。

    陳其邁表示，1218全世界都在看，看台灣是否能與國際經貿秩序接軌，看台灣人如何投下神聖一票，台灣的被動員元件、電子設備，六龜芒果、蓮霧及旗山香蕉都要外銷，但是否符合國際標準，大家照規則走，通路換通路，要跟國際接軌就要遵守國際規範，四個不同意就是投高雄農民、高科技、能源轉型一票，不加入CPTTP就會被中國勒住脖子，大家不要像過去一樣看中國臉色。

    賴瑞隆表示，核四廠是2、30年拼裝車，核廢料無法處理；三接對藻礁影響已縮減9成並外推1200公尺，減少南電北送造成的空污問題；美牛進口九年沒有食安問題，台灣遵循國際標準，台灣要強化台美關係走向國際；公投議題要避免政治干擾及冗長投開票，造成亂象。

    民眾站在人行道上聆聽「四個不同意，台灣更有力」公投宣講。（記者洪臣宏攝）

    民眾站在人行道上聆聽「四個不同意，台灣更有力」公投宣講。（記者洪臣宏攝）

    賴瑞隆宣布與會人數超過4千人，為「四個不同意，台灣更有力」高雄最大一場。（記者洪臣宏攝）

    賴瑞隆宣布與會人數超過4千人，為「四個不同意，台灣更有力」高雄最大一場。（記者洪臣宏攝）

    王美花（右3）、許銘春（左2）、陳其邁（中）及賴瑞隆（左3）為「四個不同意，台灣更有力」輪番宣講。（記者洪臣宏攝）

    王美花（右3）、許銘春（左2）、陳其邁（中）及賴瑞隆（左3）為「四個不同意，台灣更有力」輪番宣講。（記者洪臣宏攝）

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