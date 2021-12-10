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    斷交凸顯台灣國際處境 公投宣講強調萊豬投不同意

    副總統賴清德等人到霧峰法揚宮參加公投說明會。（記者何宗翰攝）

    副總統賴清德等人到霧峰法揚宮參加公投說明會。（記者何宗翰攝）

    2021/12/10 19:49

    〔記者何宗翰／台中報導〕副總統賴清德今天下午到霧峰法揚宮參加公投說明會，立院副院長蔡其昌、台中第二選區立委補選參選人林靜儀、前立委陳柏惟等人宣講時不約而同提到，台灣的國際處境艱難，今天又少了尼加拉瓜這個邦交國，台灣人要跟世界做朋友，萊牛公投這題就更顯重要。

    蔡其昌表示，國民黨開放萊牛九年，現在卻說萊豬有問題，就是要讓台灣跟美國關係差一點，今天台灣又被中共斷交一國，台灣人要聰明一點，要跟世界做朋友，就要讓別人家的商品也可以賣，就像去百貨公司，不見得樣樣都買，但要讓人家可以擺。

    林靜儀也說，台灣九成牛肉都是萊牛，在座只要有吃牛肉的，幾乎都吃過萊牛，萊豬根本買不到，台灣需要國際貿易，萊豬公投應該投不同意。

    陳柏惟說，當初他被罷免就是為了萊豬這樣一個買不到、莫須有的理由，請大家一定要投不同意，為他報仇！

    賴清德表示，反萊豬進口對台灣影響很大，政府不是無緣無故開放，蔡總統開放時已經做好健康安全把關，根據聯合國的標準進口，確定對健康無虞才開放，前總統馬英九開放萊牛也是用一樣的標準，八、九年來大家也沒有吃出問題，「吃萊牛沒問題，吃萊豬就有問題，這沒有道理。」

    賴清德說，現在美國、日本等國都同意台灣加入CPTPP，有機會用減免關稅的方式，和十幾個國家做生意，過去長期我們的商品賣到這些國家，競爭力都不高，對台灣非常不利，因此應該要來支持政府，萊豬公投案來投不同意。

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