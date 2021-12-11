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    今年度國營預算昨才通過 游錫堃再致歉：立院應如期完成任務

    立法院長游錫堃今天在宜蘭出席活動。（記者蔡昀容攝）

    立法院長游錫堃今天在宜蘭出席活動。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/11 16:11

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院昨天終於三讀通過今年度的「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，立法院長游錫堃昨在臉書發文表示，今年快過完了才通過，相當慚愧，向國民道歉；今天他回家鄉宜蘭出席活動，重申歉意，表示立法院受人民付託，應依法如期完成任務，他沒有領導好，應該負起責任，向國人道歉。

    游錫堃說，這筆預算是今年度國營事業預算，約5兆元，依照預算法應該要在去年11月30日通過，即使地方議會有拖延，最慢也要去年底通過；然而，這筆預算遲至昨日才通過，身為立法院長，他感到很慚愧，認為自己才薄智淺。

    游錫堃表示，雖然可以用很多理由解釋，例如朝野無共識已協商多次，甚至是過去曾有預算併結算辦理情形，也就是年度裡沒審完就不審了，變成結算辦理，「但是我認為，我們中華民國的立法院是最高的民主殿堂，是最高民意機關，它受人民的付託，沒有依法如期完成任務，就是對不起全民。所以他們可以不道歉，但是我身為立法院院長，我覺得非常慚愧，我感到羞愧，沒辦法領導好」，昨天發表一個道歉文，向國人道歉。

    游錫堃說明，立法院長不參加黨務活動，立場完全中立，所以他不能評論是哪個黨不配合；不管怎麼樣，立法院沒有通過，立法院長應該要負起責任，向大家道歉。

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