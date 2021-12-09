中國制裁黑名單合照曝光 游錫堃：深感光榮

「2021年開放國會論壇」上週在台北舉行，被列為中國「黑名單」的莎卡琳恩、游錫堃、會長米德偉、安南德特別拍下「 遭中共制裁俱樂部」合照，直到今天才曝光。（圖取自莎卡琳恩推特）

2021/12/09 22:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕上週訪台的立陶宛國會議員莎卡琳恩今天在推特發文，貼出她與立法院長游錫堃、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉、 亞太區總監安南德的合照，還特別標記是「被中共制裁的黑名單」。游錫堃則留言，能與這些英雄一起被列在名單上，深感光榮，「被中共制裁」就像是「被頒發榮譽勳章」。

游錫堃11月初被中國國台辦點名是「台獨頑固份子」；莎卡琳恩因為多次關切新疆人權問題以及香港情勢，並主導立陶宛國會召開中國對維吾爾人犯下種族滅絕罪的聽證會，今年3月被中國列入制裁名單。米德偉曾長期任職於美國國務院，去年8月被列在中共宣布「涉港表現惡劣」名單中。安南德則被中國指外國勢力干預中國內政，公然插手香港事務。

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「2021年開放國會論壇」上週在台北舉行，被列為中國「黑名單」的莎卡琳恩、游錫堃、米德偉、安南德特別拍下合照，今天才在莎卡琳恩的推特曝光。

莎卡琳恩推文說，「我們是民主鬥士組成的家庭，還有更多像我們一樣，被中共制裁的人們。這是到台灣參加開放國會論壇其中一項珍貴的回憶。」

游錫堃強調，能夠與這些英雄一起被列在名單上，深感光榮。對他來說，「被中共制裁」就像是「被頒發榮譽勳章」。「對抗威權從不容易，感謝你們透過與台灣站在一起及關心人權 等舉動，帶給我們對抗威權的勇氣。」

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