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    「今年度」國營預算終於三讀 游錫堃：慚愧地敬向全體國人致歉

    立法院長游錫堃昨表示，年度已經過了12分之11才通過今年度國營事業預算，身為立法院長，慚愧地敬向全體國人致歉。（翻攝自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃昨表示，年度已經過了12分之11才通過今年度國營事業預算，身為立法院長，慚愧地敬向全體國人致歉。（翻攝自游錫堃臉書）

    2021/12/11 05:40

    〔記者吳書緯／台北報導〕新年度即將到來，立法院院會昨天（10日）終於三讀通過今年度的「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，即國營事業預算和基金，規模達5兆餘元。立法院長游錫堃昨表示，年度已經過了12分之11才通過，身為立法院長，慚愧地敬向全體國人致歉。

    游錫堃昨晚透過臉書表示，今年度的國營事業預算，依法應於去年底審議完畢，以利各機關及營業部門在今年元月一日開始積極執行，「但是我們失職了」。

    游錫堃指出，雖然他可以有「武漢疫情影響」、「花許多時間通過紓困預算」、「提案數1861案太多不易有共識」、「歷經12次協商已經盡了力」、「過去的預算審議也有類似情形」等等許多理由，但身為立法院長的他，仍然感覺非常羞愧。

    游錫堃表示，預算沒有通過，各事業單位只能照前一年度的預算執行，許多新興計畫無法推動，嚴重影響國家整體競爭力，而「預算審議」是立法院最重要法定職權之一，未能如期審查，是一種懈怠，也是一種放水，「身為民意代表的我們，發生這種現象，已經嚴重違反全民付託」。

    最後，游錫堃提到，「舉目往前看，我更擔心了！距離新年度只剩三個星期，明年度預算，立法院能否一新耳目？」

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