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    混血正妹投入新北市議員選戰 山田摩衣傳承水牛伯溫暖打拚精神

    山田摩衣說，要傳承立法院長游錫堃溫暖待人的態度。（山田摩衣提供）

    山田摩衣說，要傳承立法院長游錫堃溫暖待人的態度。（山田摩衣提供）

    2021/12/07 23:02

    〔記者簡惠茹／台北報導〕31歲的台日混血正妹山田摩衣宣布參選新北市板橋選區市議員，不只外型亮眼，其實政治工作歷練已長達10年，她擔任立法院長游錫堃的秘書，談起游錫堃的鼓勵，她表示，「院長說有心要去做的話就要認真去做」，期許自己傳承游錫堃溫暖待人的態度，實踐「水牛伯」用心打拚的精神。

    山田摩衣在新北市出生，她說，她自認是土生土長的台灣人，小時候曾有一段時間在日本生活，對日本也多了一份文化上的情感；她是由媽媽獨力扶養長大，期許自己有更多耐心傾聽民眾說話，當一個最溫暖的候選人。

    民進黨籍的山田摩衣政治生涯也是從新北市開始，從事政治工作已經10年，她表示，大四還沒畢業就到前民進黨立委高志鵬國會辦公室當實習生，一直做到副主任，選戰部份，曾擔任民進黨立委余天補選時的社團部主任，也當過新北市黨部宣傳組組長，2018年開始在立法院跟著游錫堃擔任隨行秘書。

    山田摩衣說，游錫堃跟她說過，有心要去做的話就要認真去做，她擔任院長隨行秘書的時候也看到游錫堃總是溫暖對待每一個人，游錫堃都會時時刻刻說，盡可能要在別人需要的時候幫助他們，寧可雪中送炭也不用錦上添花，對她的影響很深。

    山田摩衣說，政治工作的過程長期在新北市，也幫忙處理過許多選民服務的案件，其中有一件讓她印象非常深刻，曾有一個喉癌末期的單親爸爸，兒子還在念國中，因為自己可能不久人世，卻不知道向誰求助，問她可不可以提供協助，她想辦法協助找到基金會和社福團體，再找社會局聯絡醫院社工幫忙。

    山田摩衣表示，沒想到過了一陣子，在一個下著大雷雨的下午，有個小男孩拿著濕透的名片來找她，小男孩說「我爸爸臨終前，要我來謝謝你的幫忙」，不只找到讓他讀書的贊助人，念書沒有問題，也讓生活可以過得下去。山田摩衣說，當下她真的覺得很榮幸，希望可以繼續做政治工作，把溫暖傳下去，幫助到更多人。

    立法院長游錫堃秘書山田摩衣。（山田摩衣提供）

    立法院長游錫堃秘書山田摩衣。（山田摩衣提供）

    立法院長游錫堃秘書山田摩衣。（山田摩衣提供）

    立法院長游錫堃秘書山田摩衣。（山田摩衣提供）

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