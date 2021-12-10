紓困5.0及國營事業預算通過 民進黨：期待注入更多活水

立法院游錫堃敲下議事槌，三讀通過1598億9300萬元的「紓困5.0」追加預算案。（記者劉信德攝）

2021/12/10 19:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天通過紓困5.0預算案及110年度國營事業預算案，此次通過的紓困追加預算包括五倍券及相關配套、支持措施及防治等經費，民進黨發言人謝佩芬說，樂見立法院完成這兩項預算案的三讀審議，期待這兩項攸關民生經濟預算案的通過，可以為台灣人民經濟生活注入更多的活水。

謝佩芬說，尤其是行政院為了緊急因應今年疫情三級警戒所造成的國內經濟衝擊，提出協助民眾維持生計、減少負擔，與發放五倍券振興內需的紓困4.0及5.0相關方案，立法院繼6月通過紓困4.0預算後，今天也通過紓困5.0追加預算，可望讓受到衝擊的勞工、中小企業及內需產業得到有效、實質的幫助，也確保台灣經濟能在嚴峻的疫情中保有突出的表現。

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謝佩芬指出，今年5月因COVID-19變種病毒大流行，包括台灣在內，澳洲、越南、紐西蘭等國，原本防疫有成的國家一一淪陷。為因應疫情升高到三級警戒對民生經濟的嚴峻衝擊，行政院依特別條例的授權，緊急提出紓困4.0及5.0方案，除了擴大紓困、補貼外，也在疫情穩定後發放五倍券以振興內需，應該給予肯定。

她說，除了紓困5.0追加預算案完成三讀，另外，延宕一年多的110年度國應事業預算案，終於也在今天通過，讓中央政府所屬營利事業單位今年度的預算及計畫能夠順利執行，像是今年夏季電價的補貼，能有效降低疫情對民生經濟的影響。

謝佩芬說，今年台灣的經濟成長率可望達到6.09％，是11年來的新高，除了美中貿易戰、國際供應鏈重組及台商回流的因素外，更是全體國人努力防疫的成果。但要讓台灣能順利度過疫情的挑戰，讓人民可以在疫情的衝擊中安心生活，台灣的經濟持續正向成長，都與政府的預算案環環相扣。

民進黨呼籲，請國民黨的立法委員們，趕快回到委員會審查明年度的中央政府總預算案，畢竟政府的預算不僅影響國家重大建設、經濟發展，也會延誤國人的民生、福利等權益措施，希望國民黨能站在人民的角度思考，不要再為反對而反對，趕快審查明年度的政府預算案。

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