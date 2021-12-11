「氣管擴張劑」就是瘦肉精 醫師林應然：用的話意指醫師殺人嗎？

反方代表醫師林應然表示，氣喘常用的氣管擴張劑，使用的就是乙型受體素，也就是瘦肉精。（翻攝自中選會直播）

2021/12/11 15:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕包含反萊豬等4大公投案將在12月18日舉行，今日舉行最後一場公投意見說明會，反方代表為醫師林應然，他表示萊豬公投根本不是食安問題，對於國民黨稱萊豬是毒豬肉不能接受，他以自己在小兒氣喘科專業出發，表示自己經常會開氣管擴張劑給氣喘患者使用，氣管擴張劑所使用的「乙型受體素」本身就是瘦肉精，且噴一下等同吃1噸萊牛萊豬的分量，「如果有毒，我豈不是在殺人？」

林應然表示，自己從事氣管治療已經40年，期間都是開氣管擴張劑給患者，而氣管擴張劑就是「乙型受體素」，也就是「瘦肉精」，他也曾經針對該種藥物寫了幾十篇論文，他表示宣傳禁止萊豬的團體甚至還說吃了萊豬會中毒、會發瘋，國民黨黨主席朱立倫甚至說萊豬是「瘋豬肉」，但以治療氣喘的「氣管擴張劑」而言，藥物就是乙型受體素，而萊劑本身就是乙型受體素，也就是瘦肉精的一種，他說如果乙型受體素有毒，那他用這個藥物治療病人，依照這些人的說法，是否他是在殺人。

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林應然說，如果把豬一個月內吃的萊劑給人吃，人類必須要吃1萬年才吃得完，也說，人們吃的如糖、鹽、香腸有亞硝酸鹽，也是過量就有毒，少量則沒有問題，強調是否有毒是關乎劑量，並非說哪個物質就是有毒、什麼物質就是沒毒。

至於CODEX訂定的萊劑最大殘留容許量標準，林應然說，當時先讓32隻猴子每天吃相當於750公斤萊牛的萊克多巴胺含量，吃了整整1年沒有問題，之後再讓人每天吃500公斤萊牛的萊劑含量，也沒有問題，之後又以注射方式找心臟衰竭者測試，最後稀釋100倍，確定人體可代謝掉，才訂出該標準。

林應然還拿出數個「謠言終結者」手舉牌說，反萊豬團體常以果蠅研究主張萊劑有毒，但物種差異這麼大，為什麼不相信老鼠、狗、猴子的研究，並對主張反萊豬的醫師蘇偉碩說，蘇稱沒發現萊肉的中毒案例是因為醫師不會診斷，「我看蘇醫師自己不會診斷啦！這些人不會去看精神科醫師啦！」

林應然也指出，萊劑在牛跟豬體內都一樣，國民黨主席朱立倫說萊豬是「瘋豬肉」，但為什麼卻不說是「瘋牛肉」，他指出國民黨執政期間開放萊牛，但現在卻批評民進黨政府開放萊豬，國民黨提出這個公投根本不是為了食安，只是為了政黨的報復，更不惜拿台灣外交經貿當犧牲品，他說在貿易往來不能跟國際唱反調，也說，開放萊豬雖然不是加入國際組織的必要條件，但絕對會讓台灣在踏入國際時困難重重，他說他反對報復性公投，也指出國民黨不要用食安作藉口。

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