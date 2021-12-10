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    「豬圈裡鬥豬母」台灣會倒 賴清德：12/18投下四個不同意

    副總統賴清德今晚出席雲林麥寮公投說明會，拜託鄉親12月18日踴躍投票投下四個不同意，讓台灣走進國際。（記者黃淑莉攝）

    副總統賴清德今晚出席雲林麥寮公投說明會，拜託鄉親12月18日踴躍投票投下四個不同意，讓台灣走進國際。（記者黃淑莉攝）

    2021/12/10 22:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離四大公投案投票剩7天，雲林縣民進黨陣營今天總動員，晚上在麥寮、斗六同步舉辦「四個不同意台灣更有力」說明會，麥寮鎮南宮廟埕湧入3000人，副總統賴清德說，四個公投案是擋住台灣走向國際社會的大石頭，拜託鄉親12月18日出來投票，投下四個不同意，讓我們的下一代能進入國際社會與人競爭。

    雲林海線民進黨籍公職人員今天總動員，立委蘇治芬率領在麥寮鎮南宮舉辦公投說明會，3000名鄉親不畏寒風到場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲都到場宣講。

    賴清德指出，民進黨拜託大家投四個不同意都是根據事實，為了台灣發展，反觀國民黨4個同意是為了政治目的；為了台灣未來我們應該勇敢、有自信開大門走向國際，不要再困在台灣裡，「豬圈裡鬥豬母（台語）」台灣會倒。

    賴清德說，中國對台灣處處打壓，軍機每天飛來台灣領空，台灣需要國際社會支持，國際社會也需要台灣加入，這4個公投案對台灣一點幫助都沒有，根本是擋住台灣走向國際的大石頭，為了台灣未來、下一代的未來，18日踴躍出來投票投下4個不同意。

    蘇貞昌以簡報方式向現場鄉親說明這幾年小英政府對人民的照顧，拜託大家「4個不同意台灣更有力」。

    陳吉仲也說，對開放萊豬政府有配套，有養豬產業百億基金來確保台灣養豬產業競爭力。

    行政院長蘇貞昌也出席請託民眾公投四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    行政院長蘇貞昌也出席請託民眾公投四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    副總統賴清德與所有與會民進黨籍雲林縣公職人員一起高喊四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    副總統賴清德與所有與會民進黨籍雲林縣公職人員一起高喊四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    民進黨今晚在雲林麥寮公投說明會湧入3000多人。（記者黃淑莉攝）

    民進黨今晚在雲林麥寮公投說明會湧入3000多人。（記者黃淑莉攝）

    行政院長蘇貞昌與所有與會民進黨籍雲林縣公職人員一起高喊四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    行政院長蘇貞昌與所有與會民進黨籍雲林縣公職人員一起高喊四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

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