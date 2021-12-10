「豬圈裡鬥豬母」台灣會倒 賴清德：12/18投下四個不同意
2021/12/10 22:30
〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離四大公投案投票剩7天，雲林縣民進黨陣營今天總動員，晚上在麥寮、斗六同步舉辦「四個不同意台灣更有力」說明會，麥寮鎮南宮廟埕湧入3000人，副總統賴清德說，四個公投案是擋住台灣走向國際社會的大石頭，拜託鄉親12月18日出來投票，投下四個不同意，讓我們的下一代能進入國際社會與人競爭。
雲林海線民進黨籍公職人員今天總動員，立委蘇治芬率領在麥寮鎮南宮舉辦公投說明會，3000名鄉親不畏寒風到場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲都到場宣講。
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賴清德指出，民進黨拜託大家投四個不同意都是根據事實，為了台灣發展，反觀國民黨4個同意是為了政治目的；為了台灣未來我們應該勇敢、有自信開大門走向國際，不要再困在台灣裡，「豬圈裡鬥豬母（台語）」台灣會倒。
賴清德說，中國對台灣處處打壓，軍機每天飛來台灣領空，台灣需要國際社會支持，國際社會也需要台灣加入，這4個公投案對台灣一點幫助都沒有，根本是擋住台灣走向國際的大石頭，為了台灣未來、下一代的未來，18日踴躍出來投票投下4個不同意。
蘇貞昌以簡報方式向現場鄉親說明這幾年小英政府對人民的照顧，拜託大家「4個不同意台灣更有力」。
陳吉仲也說，對開放萊豬政府有配套，有養豬產業百億基金來確保台灣養豬產業競爭力。