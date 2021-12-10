為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投四個不同意蘇貞昌斗六開講：別讓國民黨亂下去

    行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

    行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

    2021/12/10 22:21

    〔記者詹士弘／雲林報導〕四大公投進入投票倒數階段，民進黨立委劉建國在斗六南聖宮舉辦「公投四個不同意台灣更有力」說明會，邀請行政院長開講，蘇貞昌請全國民眾一定要出來投下四個不同意，別讓國民黨再亂下去。

    針對重啟核四，蘇貞表示如發生核災，台灣全完蛋，台灣要自己顧，公投要蓋不同意；過去燒煤發電，現在要改燒天然氣，比較乾淨，這樣不是比較好嗎？他質疑國民黨有壞心眼，要搞得台灣沒電，讓台灣限電、缺點引發民怨，讓民進黨倒台，才有機會重新執政，蘇貞昌呼籲民眾不要被騙了。

    蘇貞昌強調，萊豬問題就是做生意問題，台灣要和人家做生意，就得和人家站在相同的標準，但東西要不要買、要不要進口，則是我們的自由，這樣才能與國際「有來有往」，這才是國際貿易，不能說我們要賺美國人的錢，但美國的東西能不賣過來；特別是國民黨稱「萊豬」是毒豬肉，將心比心，中國說我們的鳳梨、蓮霧、釋迦有蟲，不能進口，我們聽了是不是很不舒服。

    蘇貞昌說，目前國際有109個國家進口萊豬，台灣想加入的CPTPP組織，組織內的11個國家都進口萊豬，台灣如果不同意進口，與人家的標準不一樣，是要如何加入？台灣人要顧台灣，要走向國際，就要參加國際組織，做國際貿易，如果不這麼做，產品如何出口，如何賺全世界的錢，如此只會讓台灣凋萎，只是會害死自己；萊牛吃9年都沒事，同樣的萊豬怎麼會有問題。

    公投綁大選，蘇貞昌表示，台灣人很會選舉，但過去選舉是選人，看相片可以認出要選的對象，但公投沒有相片，只有字，老人家還得戴眼鏡、閱讀內文，還要想一下，結果公投綁大選，開票到半夜兩點，已經開票了，投票口還有人在排隊，已經有經驗了，不要再來一次了，國民黨只是要亂而已，當國家主人的我們要出來投不同意。

    蘇貞昌呼籲民眾，公投四個不同意，讓台灣走出去、四個不同意，台灣更有力，四個不同意，讓國民黨不再亂下去。

    行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

    行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    劉櫂豪籲公投投下「不同意」 表達民意及突破外交困境
    2021/12/10 21:36

    劉櫂豪籲公投投下「不同意」 表達民意及突破外交困境
    台南資深議員挺新秀 世界人權日跨區造勢宣講「四不」
    2021/12/10 21:20

    台南資深議員挺新秀 世界人權日跨區造勢宣講「四不」

    揭密！《亞昕喜徠登》致富置產學
    「四個不同意」小港場封路舉辦 人潮滿到人行道上
    2021/12/10 21:04

    「四個不同意」小港場封路舉辦 人潮滿到人行道上
    趙天麟率小英志工團逛市場 邀攤商與婆婆媽媽支持「四個不同意」
    2021/12/10 20:56

    趙天麟率小英志工團逛市場 邀攤商與婆婆媽媽支持「四個不同意」

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播