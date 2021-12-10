公投四個不同意蘇貞昌斗六開講：別讓國民黨亂下去

行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

2021/12/10 22:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕四大公投進入投票倒數階段，民進黨立委劉建國在斗六南聖宮舉辦「公投四個不同意台灣更有力」說明會，邀請行政院長開講，蘇貞昌請全國民眾一定要出來投下四個不同意，別讓國民黨再亂下去。

針對重啟核四，蘇貞表示如發生核災，台灣全完蛋，台灣要自己顧，公投要蓋不同意；過去燒煤發電，現在要改燒天然氣，比較乾淨，這樣不是比較好嗎？他質疑國民黨有壞心眼，要搞得台灣沒電，讓台灣限電、缺點引發民怨，讓民進黨倒台，才有機會重新執政，蘇貞昌呼籲民眾不要被騙了。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌強調，萊豬問題就是做生意問題，台灣要和人家做生意，就得和人家站在相同的標準，但東西要不要買、要不要進口，則是我們的自由，這樣才能與國際「有來有往」，這才是國際貿易，不能說我們要賺美國人的錢，但美國的東西能不賣過來；特別是國民黨稱「萊豬」是毒豬肉，將心比心，中國說我們的鳳梨、蓮霧、釋迦有蟲，不能進口，我們聽了是不是很不舒服。

蘇貞昌說，目前國際有109個國家進口萊豬，台灣想加入的CPTPP組織，組織內的11個國家都進口萊豬，台灣如果不同意進口，與人家的標準不一樣，是要如何加入？台灣人要顧台灣，要走向國際，就要參加國際組織，做國際貿易，如果不這麼做，產品如何出口，如何賺全世界的錢，如此只會讓台灣凋萎，只是會害死自己；萊牛吃9年都沒事，同樣的萊豬怎麼會有問題。

公投綁大選，蘇貞昌表示，台灣人很會選舉，但過去選舉是選人，看相片可以認出要選的對象，但公投沒有相片，只有字，老人家還得戴眼鏡、閱讀內文，還要想一下，結果公投綁大選，開票到半夜兩點，已經開票了，投票口還有人在排隊，已經有經驗了，不要再來一次了，國民黨只是要亂而已，當國家主人的我們要出來投不同意。

蘇貞昌呼籲民眾，公投四個不同意，讓台灣走出去、四個不同意，台灣更有力，四個不同意，讓國民黨不再亂下去。

行政院長蘇貞昌斗六開講，強調公投四個不同意，「別讓國民黨亂下去」。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法