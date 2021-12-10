酸民進黨是「害台灣隊」 趙少康：用公投幹掉蔡英文期中考

媒體人趙少康說，公投是人民力量展現，呼籲用人民力量向總統蔡英文表達，「我反對你，我不贊成你的政策」。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/10 21:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨今晚在台中市東區樂成宮舉行公投宣講，媒體人趙少康說，四大公投都要投同意票，公投是人民力量的展現，用人民力量向總統蔡英文表達，「我反對你，我不贊成你的政策」，要用公投票，給你顏色看看，要幹掉你的期中考。

趙少康說，他最近聽到蔡英文說民進黨是台灣隊，聽了很不高興，他們是台灣隊，「我們是什麼？我們才是台灣隊」，他們是害台灣隊。

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趙少康指出，叫台灣人吃萊豬怎會是愛台灣？美國豬吃了萊劑叫台灣人吃，但台灣豬不能吃萊劑，卻叫台灣人美國萊豬，但是政府禁止學生軍警消吃，因為吃萊劑會喘，心跳加速，晚上睡不覺打架，怎麼能吃？吃萊豬才是害台灣，不吃萊豬才是愛台灣。

趙少康說，至於公投綁大選，要500萬票才能通過，相當困難，蔡英文說一人拉4票，國民黨要有骨氣，一人拉10票。

談到珍愛藻礁公投，趙少康說，藻礁很珍貴，破壞藻礁怎會是愛台灣？全世界只有台灣能源政策把天然氣列為50％，台灣不產天然氣，中國最近軍演，萬一封銷鎖海道，讓運到台灣的天然氣船隻無法進入台灣就糟了。

對於核四重啟，趙少康強調，核四不重啟將來電價一定漲，核二、核三不延役，台灣將缺電。

趙少康指出，蔡英文很壞，她的任期到2024，但非核家園目標2025，怎會有這種人？她自稱是台灣隊是黑白講，不要相信她。

趙少康說，蔡英文講4個公投說不同意可像疫苗進入國際，這句話真是笑死人，看看高端現在能進入國際上那一個國家？美日歐都進不去，只能去帛琉少數幾個國家，當初因為大家相信蔡英文才把手臂留給高端，現在出不了國，怎會有這種政府！

他還說，最近對高嘉瑜家暴的林秉樞，5年前打父母，5年後卻有2000多萬，檢調單位一定要查。

趙少康說，中二選區立委補選，顏寬恒不過是炒米粉，就有人被查，民進黨吃米其林肉圓為何不查？民進黨執政5年來，在立法院任何政策法案都未尊重國民黨，而公投是人民力量，要展現人民力量給蔡英文看，要用公投票「反對你不贊成你」，要幹掉你的期中考。

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