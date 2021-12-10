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    黨代表要求懲處「藍皮綠骨」侯友宜 朱立倫：不用隨民進黨起舞

    針對國民黨黨代表連署提案懲處新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫說，現階段國民黨要把所有的力氣用在推動公投，讓4項公投都能夠過，4項都同意，台灣會更美麗，才是人民的大勝利。（記者俞肇福攝）

    針對國民黨黨代表連署提案懲處新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫說，現階段國民黨要把所有的力氣用在推動公投，讓4項公投都能夠過，4項都同意，台灣會更美麗，才是人民的大勝利。（記者俞肇福攝）

    2021/12/10 19:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕有國民黨黨代表指稱新北市長侯友宜「藍皮綠骨」，遲遲未對四大公投案表態，提案連署要求黨中央懲處。國民黨主席朱立倫今天說，任何在黨內造成紛爭，或者是被民進黨見縫插針，都是不對的。他強調，現階段國民黨要上下一致，把所有的力氣用在推動公投，讓4項公投都能夠過，4項都同意，台灣會更美麗，才是人民的大勝利。不用花時間、精力隨著民進黨起舞，隨著民進黨來見縫插針。

    朱立倫今天下午到基隆掃街宣講，呼籲基隆鄉親12月18日出來投票，在4個公投案投下4個都同意。

    朱立倫說，對於國民黨每一位地方首長、每一位民意代表各自用各自的方式來表達對公投的支持，國民黨都予以尊重。對每一位首長都有個別聯繫過，大家在12月18號之前，分別會用各種方式，有的跟他一起參與掃街，有一些在市場，有一些在用各種的行動，也有一些用錄影的方式來表達對公投的支持，我們不用被見縫插針，也更不要自己造成困擾。我們大家各自努力，團隊的力量把它發揮起來，就是我們最大的目標。

    關於侯友宜接受媒體專訪談公投時，侯友宜說黨意不能大於民意，朱立倫說，他相信侯市長在講反萊豬的事情，民進黨今天可以以一黨之私，以個人、政黨的利益，能夠說是全國、全民的利益，怎麼可以如此？他要再一次強調，這一次4項公投，我們都是以民意為依歸，沒有以政黨之私，不管是民眾的健康、為了台灣的民主、為了環保、為了台灣經濟，而且最重要的，這幾項議題幾乎都是變成過去民進黨蔡英文的主張，來對抗今天執政的民進黨，或者是今天的民進黨在反對以前的民進黨，國民黨站在人民這一邊，不可以用個人之私，不要用政黨之私來對抗全民。

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