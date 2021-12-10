奧蒂嘉5度放馬英九鴿子 作風難捉摸屢要金援

尼加拉瓜第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，都是由奧蒂嘉主政期間做成決定，奧蒂嘉行事草莽，還曾5度放馬英九鴿子，並藉機要求金援。（歐新社）

2021/12/10 21:14

〔中央社〕尼加拉瓜今天宣布與台灣斷交，出身尼國左派政黨桑定陣線的奧蒂嘉是游擊隊出身，作風草莽、行事難以捉摸；前總統陳水扁、馬英九造訪時，奧蒂嘉都親自開著賓士吉普車載他們前往桑定黨農村根據地，雖展現情誼，但卻夾雜著不少政治考量，曾5度放馬英九鴿子，並藉機要求金援。

尼加拉瓜第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，都是由奧蒂嘉（Jose Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成決定。雖然事出突然，但外交體系並不意外，認為尼國在反對陣營不是入獄就是逃亡情況下，奧蒂嘉第5度當選總統後，面臨一連串國際批評和制裁，加上國內連年大規模反政府示威，因此轉向中國。

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奧蒂嘉現年76歲，1979年參與桑定游擊隊推翻蘇慕薩政權而成為革命英雄，同年取得政權後，於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，轉承認北京；直至1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，一當又是15年，目前的任期要到2023年1月才結束。在今天之前，台尼邦交雖然持續，但奧蒂嘉政府在支持台灣參與世衛等議題上始終搖擺不定，並多次藉機要求金援，一直被視為有斷交危機；為此，包括陳水扁、馬英九以及總統蔡英文都曾造訪宏國，積極維繫邦交。

出身農村的奧蒂嘉擅長使用政治語言、深具群眾魅力，這也成為他在外交領域常運用的武器。陳水扁、馬英九訪問尼國時，奧蒂嘉都親自開著賓士吉普車，載著他們前往桑定黨的農村根據地，藉由當地大批農民宛如造勢大會的歡迎儀式讓賓主盡歡。蔡總統2017年參加他的就職典禮時，奧蒂嘉也以「姊妹」相稱。

不過，奧蒂嘉在熱絡過後，常做出令人難以捉摸的舉措，像蔡總統訪問尼國時，與奧蒂嘉的閉門會面卻遭現場轉播。

馬英九2009年到友邦薩爾瓦多出席新任總統就職典禮，在薩國與奧蒂嘉相約3次都被放鴿子，後來馬英九親訪尼加拉瓜，奧蒂嘉說要接機又爽約、晚宴也缺席；奧蒂嘉再表示要到馬下榻飯店說明、最後竟爽約，逼得時任駐尼大使吳進木下通牒，再不出現就取消兩國合作計劃，奧蒂嘉才出現。

歷任總統前往尼加拉瓜造訪時，奧蒂嘉政府經常藉機要求金援，曾在陳水扁時代開口新台幣10億元的發電機組需求、向馬政府要求協助興建港口等；儘管台灣長年金援，對尼國有諸多貢獻，但仍難敵奧蒂嘉個人政治考量，終止兩國長年的邦交關係。

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