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    抽完號次立刻掃遍選區 林靜儀從白天拚到黑夜

    林靜儀（左）今晚在立委何欣純（右）陪同下，冒著寒風在霧峰四德路等地車隊掃街拜票。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）今晚在立委何欣純（右）陪同下，冒著寒風在霧峰四德路等地車隊掃街拜票。（記者陳建志翻攝）

    2021/12/08 21:07

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委補選今天抽號次，民進黨候選人林靜儀抽中4號，支持者高喊「立委4號林靜儀，中二生活卡舒適」、「4個不同意，台灣更有力」，林靜儀在競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟和立委何欣純接力陪同下，從早到晚掃遍龍井、沙鹿、大肚、烏日、霧峰選區，許多支持者熱情揮手，期盼1月9日迎接勝利、終結亂象。

    林靜儀早上抽完號次後，在林佳龍陪同下，在龍井沙田路、遊園路、向上路、國際街、東海街車隊掃街，沿途廣播「4號林靜儀」，不少支持者熱情揮手，還有人燃放鞭炮。

    林靜儀下午由競選總幹事陳柏惟陪同，從沙鹿中山路出發，沿著天仁街、沙田路，經過龍井中央路掃街，接著抵達大肚文昌路、萬興路、沙田路，進入烏日榮泉路、高鐵東路、中山路、五光路、溪南路。

    晚上在立委何欣純陪同下，林靜儀冒著寒風繼續在霧峰四德路、林森路、中正路、民生路、文化巷車隊掃街，沿途許多支持者揮手致意。

    林靜儀說，今天車隊掃街過程中，碰到許多熱情支持者跟他們揮手，當然這包含許多對於林佳龍部長、陳柏惟委員的期待、支持，「這也顯示我們是一個團結的團隊，在接下來30多天將會團結一致打選戰」。

    林靜儀說，對於第二選區的民眾來說，最近一段時間真的很辛苦，從10月23日的罷免，接下來還有12月18日的公投投票，以及1月9日的立委補選，相信大家都很疲累，希望最後只剩一個月大家再努力一下，一起來終結亂象。

    林靜儀（左）上午在林佳龍（右）陪同下，在龍井車隊掃街，民眾熱情燃放鞭炮。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）上午在林佳龍（右）陪同下，在龍井車隊掃街，民眾熱情燃放鞭炮。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）上午在林佳龍主委（右）陪同下，在龍井車隊掃街，民眾熱情揮手。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）上午在林佳龍主委（右）陪同下，在龍井車隊掃街，民眾熱情揮手。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）下午在總幹事陳柏惟（右）陪同下，在沙鹿、大肚、烏日車隊掃街。（記者陳建志翻攝）

    林靜儀（左）下午在總幹事陳柏惟（右）陪同下，在沙鹿、大肚、烏日車隊掃街。（記者陳建志翻攝）

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