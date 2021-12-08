顏寬恒「自」拆違建 喊抄家滅族 林靜儀酸土地60多筆 哪委屈

台中第二選區立委參選人顏寬恒親自駕駛怪手，拆除位於南屯區自家豪華招待所圍牆，並質疑被民進黨「抄家滅族」。（記者廖耀東攝）

2021/12/08 05:30

〔記者歐素美、何宗翰／台中報導〕國民黨台中二選區立委補選參選人顏寬恒家族南屯招待所公保地違建昨開拆，顏寬恒坐上怪手，親自拆除第一塊磚，並發表聲明質疑被民進黨「抄家滅族」；對手民進黨參選人林靜儀回應，顏家違建事實明確、依法拆除，他有六十多筆土地，沒有公保地就沒地方住嗎？「到底哪裡委屈？」

顏：公保地不必要部分應解編

顏寬恒在拆除違建後表示：「一切依法行政，該拆就拆，即便是自己的家人、自己弟弟的房子，只要有違法，絕不手軟。」並批評民進黨在台中市第二選區立委補選選戰中，一直在攻擊、抹黑、造謠，甚至「抄家滅族」，對中二區選民需求卻不聞不問。

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顏寬恒指出，政府錯估人口增長的速度，劃編這些公保地之後，未如預期需要這麼多的公共建設，幾十年來遲未徵收，讓地主想賣也賣不掉，想蓋也不能蓋，政府已侵害人民權益，內政部應積極檢討，對不必要的部分應儘速解編。此事讓外界以為他好像買到了什麼風水寶地，侵占政府用地、強占兒童樂園。

對於顏的喊冤，林靜儀隨後受訪指出，顏寬恒光財產申報土地就六十幾筆，雖依法取得公保地，但上面蓋了違建，該拆就拆，他是沒有那塊公保地就沒有地方住嗎？這樣子哪裡有對他抄家滅族？到底哪裡委屈？

林：若認應被徵收 當初不該買

林靜儀並質疑顏寬恒在立委任內及其胞妹台中市副議長顏莉敏在議員任內，皆未針對公保地問題發聲，被發現擁有公保地蓋違建後，才說要解編或徵收，難道「大家都違建，他也可以違建，他也贊成所有的違建都可以不用拆嗎？」

林也批評顏寬恒前後順序及邏輯搞錯，如果他認為這塊公保地應該被徵收，當初就不應該買，他們家明明就有議員，應該要求市府徵收公保地，並趕快拿來給民眾使用，而不是買了之後再跟市府說我買了，你們應該來徵收，那你們是利用公保地炒地嗎？

顏寬恒昨「開怪手拆牆」，外界質疑顏沒有怪手執照，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，顏的身分並非勞工，也不是以此為職業的自營工作者，在工地現場較類似雇主的角色，因此雖然不算是好的示範，但在法律上沒有問題。

顏寬恒競選總部表示，顏寬恒只是象徵性的坐上怪手操作，全程不到一分鐘，而且旁邊都有專業人員指導。

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