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    合法業者經營違法電玩怎根絕？盧秀燕：有些行業不是那麼認同......

    電子遊藝場有經營違法賭博電玩，中市議員林德宇（中）質疑市府要如何根絕？（記者蘇金鳳攝）

    電子遊藝場有經營違法賭博電玩，中市議員林德宇（中）質疑市府要如何根絕？（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/08 21:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市治安問題近日層出不窮，市議員林德宇、何敏誠、陳世凱今（8）日在議會質詢中指出，台中市一份「2021縣市幸福指標大調查」中，個人安全的民調分數為六都倒數第一，顯示市民對於台中治安仍有很大疑慮，要求市長盧秀燕針對賭博電玩及毒品等問題拿出決心嚴斷阻絕。

    盧秀燕強調，國家容許八大行業並未禁絕，但她是母親，她了解，市府針對電子遊戲場業審查均採嚴格標準，由都發局、消防局共同會勘符合規定後，才核發電子遊戲場業營業級別證，經統計2019至2021年期間，每年僅核發2家，累計核發6家，為合併後歷任市長最低，且廢止、歇業家數達10家，電子遊戲場實質已持續減少中。

    盧秀燕並表示， 她對有些行業也「不是那麼認同」，但國家的法規並沒有禁絕，所以地方政府只能「匍匐前進」，盡量嚴格管控，審查條件變嚴，可以看到發照的量也變少了。盧秀燕說，如果議員主張要「零發照」，那也必須要有相關的法規依據。

    市議員林德宇今天在市政總質詢表示，台中市在多項民調分數都名列六都倒數第一或第二，其中也包含個人安全項目，台中市以86.2分在六都墊底，顯示在市民心中台中市的治安仍有很大進步空間。

    林德宇指出，賭博跟毒品就是兩大治安改善的重點，根據警察局的業務工作報告，警察局每半年都會查到電子遊藝場有經營違法賭博電玩，例如今年四月的報告寫到查緝1件、35台；另外也會查緝到許多無照的違法電玩場所，該報告中寫到共查緝55件、64台。

    林德宇表示，賭博電玩相關犯罪在台中一直無法根除，甚至還有媒體報導台中是「線上博弈的竹科」，說市府周遭的七期大樓裡都是線上博弈的總部。林德宇說，對於這些治安上的疑慮，不能只是查緝，市府要如何來斷絕它們對台中的危害？

    林德宇詢問，電子遊藝場相關的賭博電玩案件層出不窮，不管有照無照都一直被查到違法，那盧市長任內對電子遊藝場執照的態度是如何，是有條件的發，還是能做到零發出？

    林德宇說，所以現在電子遊藝場停業歇業的數據一直在增加，市府不能認為是因為抓得勤，其實是市場的需求已經轉向了，大家都在線上博弈，他要求市府清楚認識市民對治安的疑慮，更應該拿出決心斷絕相關犯罪。

    台中市警局長蔡蒼柏表示，這段期間他在警察局各種會議都跟同仁分析，台中治安問題應該是在網路賭博。

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