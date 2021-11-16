海神惡少暴力打人事件燒到台中市議會 議員轟民眾剉咧等！

市議員送球棒給副市長陳子敬（右一）要求打擊犯罪（記者蘇金鳳攝）

2021/11/16 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕瑪莎拉蒂惡少事發當下被縱放，台中市議會砲聲隆隆，民進黨多位市議員痛批批最近兩次球棒砸人事件，讓台中民害怕球棒，在台中市已是「球棒打人無罪」，更將一堆球棒丟在副市長陳子敬的議場座位前，眾人更高呼「治安沒有方法，市民剉咧等，治安是壓垮盧秀燕最後一根稻草」，議員並質疑是什麼原因讓台中市球棒成為打人兇器？更質疑市長盧秀燕可能甩鍋給負責督導治安的陳子敬，要陳子敬負責下台。

陳子敬強調，球棒是用在運動場上，是運動器材，若是打人就有罪，不可能無罪，至於是否要他負責，他強調，這是他自己的事，若市長盧秀燕要他扛，「沒有問題」。警察局長蔡蒼柏表示，暴力頻傳是教育的問題。

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市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議會炮聲隆隆，張家銨表示，警察局不要看漂亮數據，要預防勝於治療，棒球暴力多起，讓台中市成宜居城市成為移居的城市，已無人敢住台中市。

張家銨表示，今年所提的交通事故影音上傳平台的要求進度如何。

警察局表示，預算250萬，預計112年可安裝，張家銨痛批根本不重視，副市長陳子敬允諾專案處理。

賴佳微嘲諷，中華職棒季後賽未打，球棒大賽台中開打，市長盧秀燕若沒有保護人民安全的能力，就用第二預備金幫人民買強化玻璃，防被球棒攻擊。

林德宇、陳世凱表示，台中市治安會報三次，市長盧秀燕都沒有參加，瑪莎拉蒂惡少打人後，只會去看傷者，就跑到和平區消失兩天。

林德宇、陳世凱表示，明明就是組織犯罪，台中市球棒打人頻傳，不是靠臨檢就可以解決問題，要斷源，不能等打人再抓，犯罪組織條例上有明載著，要好好思考。

林德宇更要陳子敬小心，以盧秀燕的性格，已甩鍋警察局，陳子敬三年來是督導治安，盧秀燕可能會要求陳子敬負責。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，市長盧秀燕自稱是市長媽媽，但是跟市民媽媽距離愈來愈遠，對於台中市近期的暴力事件都漠不關心，毫無作為，當初市長胡志強還在跟黑道宣戰，但是盧秀燕現在還躲起來，４人更高呼「治安沒有方法，市民剉在等，治安是壓跨盧秀燕最後一根稻草」

陳淑華批，盧秀燕只會美化治安數字，最好是大案變成小案，小案最好都沒有報案，看不到真實狀況，所提要除暴安艮，除什麼暴，安什麼良。

鄭功進、施志昌及林祈烽批台中市治安爛透，事件歸究雙方，犯罪數字才會低，並且送球棒給副市長陳子敬要求打擊犯罪。

市議員批台中市治安無方市民挫咧等（記者蘇金鳳攝）

張家銨批台中市治安惡化從宜居城市成為移居（記者蘇金鳳攝）

市議員林德宇批在台中市球棒打人無罪（記者蘇金鳳攝）

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