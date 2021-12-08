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    肉商表態「不同意」反萊豬 李春來：公投對國家、產業都有複雜影響

    中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口商已自主不禁萊豬，但若國家公投通過禁止萊豬進口，將引起複雜的國家與產業問題，因此他決定站出來表態對於禁萊豬進口，將投下不同意。（翻攝本報影片）

    中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口商已自主不禁萊豬，但若國家公投通過禁止萊豬進口，將引起複雜的國家與產業問題，因此他決定站出來表態對於禁萊豬進口，將投下不同意。（翻攝本報影片）

    2021/12/08 18:47

    〔記者楊媛婷／台北報導〕今年元旦起開放含萊劑豬肉進口，但依進口資料顯示，進口豬肉共7萬3725噸，其中，美國豬肉進口4036噸，萊劑都是0檢出；中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口商「自主不進萊豬」是因為不想自找麻煩，但若禁萊豬公投通過，將對國家和產業造成複雜問題，他也直言，若照「反萊豬」方的邏輯，萊豬都不能進口，是否意味以後萊牛也要禁？

    李春來有多年進出口豬肉經驗，去年12月3日他和80多家全國進口肉商共同表態，聲明只會進口「無萊劑豬肉」；時隔一年，李春來再度強調，進口肉商都有「商業嗅覺」，指出政府雖開放萊豬進口，但商人感受到台灣根本沒萊豬市場，因此雖然為了補足國內豬肉供給量不足，有繼續採購買美豬，但就市場考量，因此根本不進萊豬。

    李春來進一步指出，進口商若進萊豬，「只是增加忙碌！現在進口豬肉每櫃都要檢驗，有使用豬肉的加工業者也要驗，到市場端也要驗，如果驗到有萊劑，採買的商家要退貨還要索賠，顧客不接受，進口商怎麼可能會進」？

    李春來也說，美國有用萊劑做飼料添加物的豬隻只佔全美國豬隻的13%，對美國來說，有無萊劑的豬肉在市場上價格都一樣，零萊劑的美豬僅占今年台灣進口豬肉總量5%，若將市占率9成的國產豬也算入，美國豬肉進口量，只佔整體豬肉量0.4%，萊豬根本是0，「去年進口商都說不會進萊豬，事實證明我們有守承諾」。

    對12月18日的禁萊豬進口公投一案，李春來表態會投下「不同意」；他說，對美國來說，萊豬開放與否是原則問題，但買不買則是市場端的自由意志，「進口商要進口豬肉有很多選擇，也自主都不進萊豬，美國的原則很簡單，就是要開放，但你們不買沒有關係，就像火鍋店有麻辣鍋跟清湯鍋，你不吃麻辣也沒關係。」

    他也說，萊牛已開放進口近10年，且美國飼養牛隻有8成會在飼料添加萊劑，「也沒聽說有吃出什麼問題」。

    李春來憂心，禁萊豬公投若通過，將引起更複雜的國家跟產業問題，甚至是否會擴及萊牛也要禁；他也無法理解，明明很多人去美國留學、旅遊，也常吃萊豬，美國人也吃萊豬吃好幾代都沒出問題，「怎麼現在就說有問題」？

    李春來說，他是民國41年出生，台灣過去艱困時常受美國幫助，他就穿過美援麵粉袋做成的內衣褲，重大建設也有美國的身影，「人要有朋友，國家也要有朋友，美國對台灣始終不錯是不錯的朋友；以國家立場來看，政府開放萊豬進口，用小的換更大的經濟好處，民間自主不進口就好了。」

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