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    首頁　>　政治

    要找別人和侯友宜溝通公投？朱立倫：我隨時可以跟他溝通

    國民黨主席朱立倫（中）今出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北場，與黨籍立委蔣萬安（右）、費鴻泰（左）及支持民眾在捷運南京復興站外街頭，向民眾宣講公投四個都同意。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（中）今出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北場，與黨籍立委蔣萬安（右）、費鴻泰（左）及支持民眾在捷運南京復興站外街頭，向民眾宣講公投四個都同意。（記者廖振輝攝）

    2021/12/08 10:28

    〔記者林良昇／台北報導〕距離4大公投倒數10天，新北市長侯友宜對於公投表態態度保守，傳出國民黨黨務人士要透過同來自警界的立委葉毓蘭幫忙溝通，國民黨主席朱立倫今受訪時反問：「侯市長還需要別人跟他溝通嗎？」稱他隨時可以跟侯溝通，侯會用具體行動表達對公投的支持。

    朱立倫今與國民黨立委費鴻泰、蔣萬安在路口宣講公投，高呼「4個都同意，台灣更美麗」。朱受訪表示，最後10天一定全力以赴，國民黨沒有像民進黨有政府的資源、龐大的力量，甚至暗黑網軍，靠螞蟻雄兵在每個街頭宣講，只有透過民意力量，讓4個公投都過關。

    對於國民黨台北市議員王鴻薇在臉書上發布用侯友宜照片製成的圖片，呼籲不要找戰犯，朱立倫則強調，共同目標是公投，不要中民進黨的計，被民進黨見縫插針，每一位不管是基層民代、立委、縣市長，都各自有各自的方式、行動來展現對公投的支持。

    而外傳黨務人士要透過同來自警界的葉毓蘭希望跟侯友宜直接溝通，朱立倫不同意該說法，反問「侯市長還需要別人跟他（侯）溝通嗎？」更說「朱立倫隨時可以跟他（侯）溝通。」

    朱立倫指出，侯友宜用具體行動來表達對公投的支持，侯昨天到市場去，接下來還會有很多具體的行動表達對人民健康、對民主公投的支持。

    此外，對於台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒遭爆出違建爭議，後還自行開怪手拆除被質疑沒執照，朱立倫批評，民進黨動用全黨力量，以撲天蓋地的方式打顏寬恒，看起來好像不是跟民進黨候選人林靜儀在選，是跟所有黨政軍加暗黑力量在選。

    朱立倫認為，相信最後台中第二選區的民眾會用正義的力量，用真正的民意來支持顏寬恒，他過兩天也會到台中第二選區全力支持顏。

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