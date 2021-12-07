柯文哲號召要求政院打網軍 議員：應該要先打自己的網軍

台北市議員簡舒培。（資料照，記者楊心慧攝）

2021/12/07 18:42

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引爆綠營網軍帶風向質疑，台北市長柯文哲號召網友一人一信寄到行政院查網軍，但網友指柯前攝影官潘俊霖是柯陣營網軍攻擊受害者，並製作梗圖，發起民眾一人一信寄台北市政府，請柯P嚴查網軍；台北市議員簡舒培表示，悠遊卡公司總經理邱昱凱就是柯的網軍頭，把網軍拉到身邊，還高官酬庸，柯文哲號召網軍要求行政院打網軍，應該要先打自己的網軍才對。

高嘉瑜遭施暴事件意外扯出網軍帶風向的議題，柯文哲發起一人一信政院查網軍；潘俊霖也於臉書感嘆，是不是要用相同標準要求民眾黨追查當初霸凌他的網軍、抹黑他的粉絲團？如果不敢徹查民眾黨網軍霸凌他，那不就是在消費高嘉瑜事件，一樣是網路霸凌，「為什麼我被霸凌的時候，你不聞不問，這不是雙標什麼才是雙標？」

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議員簡舒培批評，柯文哲自己有網軍，邱昱凱就是柯的網軍頭，不但把網軍拉到身邊，還高官酬庸，邱昱凱上任後績效也差，當初發豪語說有多少的績效，結果都沒達到，柯文哲還找很多理由保他在位子上，如今為聲量，號召網軍要求行政院打網軍，柯文哲自己要先打自己的網軍才對。

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