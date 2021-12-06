柯文哲「一人一信寄到行政院」查網軍 蘇揆：任何不法都應嚴查嚴辦

行政院長蘇貞昌今早至台大醫院施打第二劑疫苗，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2021/12/06 09:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴案越演越烈，甚至傳出綠營側翼帶風向洗白林男，台北市長柯文哲在臉書上呼籲，一人一信寄到行政院、NCC要求嚴查到底。對此行政院長蘇貞昌今（6日）天上午接受媒體聯訪時強調，台灣是法治社會，任何不法都應該嚴查嚴辦。

柯文哲4日晚間在臉書直指高嘉瑜事件從情侶間的暴力攻擊延燒到暗黑網軍操作。並感嘆網軍可怕，只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。柯直言，既然蘇貞昌說「事情已進入司法偵辦，就依法查察不法」，呼籲民進黨政府查到底，此外，也一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查到底，不要怕查到自己人就縮手，高嘉瑜需要一個公道。

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蘇貞昌今天上午前往台大醫院進行COVID-19疫苗第二劑接種，打疫苗前接受媒體聯訪。面對林秉樞案，媒體追問柯文哲呼籲一人一信到行政院查網軍，此外有網友發現，林在維基百科的資料曾被1個IP登錄在國發會的用戶更改，及詹宏志疑因向媒體施壓而請辭國策顧問。蘇貞昌回應，台灣是民主法治的國家，對於任何不法都應該嚴查嚴辦，不能利用科技侵害他人，希望相關機關嚴查嚴辦。

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