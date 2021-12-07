都是網軍受害者？ 鄭文燦：應受到法律制裁

柯文哲、侯友宜、鄭文燦今同台出席共談北北桃首都圈城市抗疫經驗。（記者塗建榮攝）

2021/12/07 12:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今同台出席活動，會前柯文哲於IG發文稱三人皆是網軍受害者；對此，柯會後受訪時表示，對於目前網軍治國、小編治國不以為然，並表示已簽署「1人1信」要求行政院長蘇貞昌嚴查網軍。而雖屢稱不要口水戰，但柯仍忍不住再酸，蘇貞昌對林秉樞案不會查、也查不下去。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦今同台出席《遠見》高峰會，共談北北桃首都圈城市抗疫經驗；而近期因民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案引發的網軍風波，柯文哲高調於臉書發起「1人1信」呼籲蘇貞昌嚴查網軍行動，今與侯、鄭同台時還在IG貼出照片並發文稱「聽說這邊有三位網軍受害者」。

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3人於會後接受聯訪時被問及此事，柯文哲表示，對於目前網軍治國，甚或更明白說是「小編治國」的現象不以為然，而自己已簽署「1人1信」行動，將由發言人送出。

鄭文燦則說，若有網路的暗黑勢力踩到法律或道德底線，那不僅該受譴責，還應受到法律制裁；侯友宜認為，政府應正視此問題，解鈴還須繫鈴人，大家共同思考此問題從何而來，正視面對加以解決。

而對於蘇貞昌已喊話將嚴查網軍，柯文哲雖冷笑稱不想打口水戰，但仍忍不住酸道，應追查林秉樞帳戶帳戶金流，但很清楚政院不會查、也查不下去。

台北市長柯文哲已簽署「1人1信」給行政院長蘇貞昌要求嚴查網軍。（台北市政府提供）

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