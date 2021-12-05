批網軍會搞掉國家 柯文哲：被抓到都民進黨的
〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，爆出綠營網軍案外案。台北市長、民眾黨主席柯文哲昨呼籲一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查網軍；他說，高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化。柯文哲今受訪時再表示，從李柏璋、林瑋豐、楊蕙如，至今被抓到的都是民進黨的。
柯文哲出席「國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪，針對網軍一事再度發表看法。他批評，這種一條龍的媒體產業鏈，「我想應該要稍微收斂了，我很厭惡那種做假新聞、名嘴、PTT帶風向，然後哏圖在網路上傳，這樣搞下去國家會被搞掉」。
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柯文哲說，到現在為止，凡是網軍帳號有被揪出來的，都是民進黨的，從李柏璋、林瑋豐、還有楊蕙如。
對於高嘉瑜前男友馬文鈺昨爆料，綽號「台獨機關槍」的李柏璋跟著柯文哲和民眾黨前中央委員張益贍時，涉犯毒品案一事。柯文哲說，自己是2014年太陽花學運時有看過李柏璋，李和張益贍應該是有來往，但李從來也沒在市府工作過，張離開市府應該有5年了，「我想他們之間是有關係的」。
至於市府被控包庇一事，柯文哲表示，這個要查才知道，並重申李柏璋從來沒在市府工作，張益贍離開市府也很多年了，至於說更早以前，恐怕要查才知道。媒體續追問，是否擔心自己也被捲進去？柯文哲說：「捲進去什麼？」，政治上不要太多錢就是這樣，有錢就亂花，搞網軍要花錢。
柯文哲指出，這本來都是黑暗面，現在要不是高嘉瑜這件事，也不會全部被抖出來，我們大概都曉得這些事情，只是以前都在檯面下，也沒有被我們看到。
媒體追問：「你和桃園市長鄭文燦都喊冤，自稱是網軍的受害者？」。柯文哲聞言大笑，表示「有沒有大家心理有數」。