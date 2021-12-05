批網軍會搞掉國家 柯文哲：被抓到都民進黨的

民眾黨主席柯文哲今日出席該黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/05 17:22

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，爆出綠營網軍案外案。台北市長、民眾黨主席柯文哲昨呼籲一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查網軍；他說，高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化。柯文哲今受訪時再表示，從李柏璋、林瑋豐、楊蕙如，至今被抓到的都是民進黨的。

柯文哲出席「國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪，針對網軍一事再度發表看法。他批評，這種一條龍的媒體產業鏈，「我想應該要稍微收斂了，我很厭惡那種做假新聞、名嘴、PTT帶風向，然後哏圖在網路上傳，這樣搞下去國家會被搞掉」。

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柯文哲說，到現在為止，凡是網軍帳號有被揪出來的，都是民進黨的，從李柏璋、林瑋豐、還有楊蕙如。

對於高嘉瑜前男友馬文鈺昨爆料，綽號「台獨機關槍」的李柏璋跟著柯文哲和民眾黨前中央委員張益贍時，涉犯毒品案一事。柯文哲說，自己是2014年太陽花學運時有看過李柏璋，李和張益贍應該是有來往，但李從來也沒在市府工作過，張離開市府應該有5年了，「我想他們之間是有關係的」。

至於市府被控包庇一事，柯文哲表示，這個要查才知道，並重申李柏璋從來沒在市府工作，張益贍離開市府也很多年了，至於說更早以前，恐怕要查才知道。媒體續追問，是否擔心自己也被捲進去？柯文哲說：「捲進去什麼？」，政治上不要太多錢就是這樣，有錢就亂花，搞網軍要花錢。

柯文哲指出，這本來都是黑暗面，現在要不是高嘉瑜這件事，也不會全部被抖出來，我們大概都曉得這些事情，只是以前都在檯面下，也沒有被我們看到。

媒體追問：「你和桃園市長鄭文燦都喊冤，自稱是網軍的受害者？」。柯文哲聞言大笑，表示「有沒有大家心理有數」。

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