網友發起一人一信北市府查網軍 柯P前攝影官：公平正義不該因人而異

網友發起台北市單一陳情系統，一人一信寄北市府查網軍。（圖擷自臉書）

2021/12/07 15:45

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引爆綠營網軍帶風向質疑，台北市長柯文哲號召網友一人一信寄到行政院查網軍，不過，有網友打臉，直指柯市長前攝影官潘俊霖正是柯陣營網軍攻擊受害者，並製作梗圖，發起民眾一人一信寄台北市政府，請柯Ｐ嚴查網軍，不讓黑暗勢力毀滅白色力量；而潘也在臉書分享圖，直說「公平正義不該因人而異」。

2020年潘俊霖被指控，成立假帳號在粉專攻擊自己人，民眾黨立委蔡壁更咬定是潘；雖然潘當時表達自己清白，還指帳號發文時，他正在蔡壁如的辦公室，如何發文？而該帳號主人其實都出現在蔡的南下行程中。而在潘憤而請辭後，卻持續遭到網軍出征，還有網友發現，出征潘的帳號，竟與出征前立委黃國昌是同一批人。

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近日高嘉瑜事件延燒，柯文哲發起一人一信政院查網軍；潘俊霖也於臉書感嘆，是不是用相同標準要求民眾黨追查當初霸凌他的網軍、抹黑他的粉絲團？如果不敢徹查民眾黨網軍霸凌他，那不就是在消費高嘉瑜事件，一樣是網路霸凌，「為什麼我被霸凌的時候，你不聞不問，這不是雙標什麼才是雙標？」

潘俊霖還說，網軍攻擊是他這一生永遠無法忘懷的惡夢，他與家人當初承受的壓力，一輩子無法忘，可惡的是，當初放任網軍攻擊他的政客，現在高舉道德大旗政治操作批評別人有網軍，高嘉瑜被攻擊需要大眾關心網軍問題，他平民百姓被網軍攻擊就活該，這就是公平正義嗎！他已經被抹黑有假帳號，長達2年被攻擊是「背骨」（背叛）了。

看到網友製作一人一信北市府梗圖，潘俊霖今天在臉書說，公平正義不該因人而異，感謝正義網友製作這張圖，不分享對不起自己。

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