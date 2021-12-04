高嘉瑜需要一個公道！ 柯文哲籲一人一信寄行政院要求嚴查網軍

柯文哲呼籲一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查網軍到底。（取自柯文哲臉書）

2021/12/04 20:16

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，爆出綠營網軍案外案。台北市長柯文哲今天呼籲一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查網軍，他說，高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化。

柯文哲說，這幾天高嘉瑜事件，從情侶間的暴力攻擊延燒到暗黑網軍操作，事件才發生，立刻有人在PTT上PO出兩人LINE對話截圖爆料、人事時地物都言之鑿鑿，網友置板凳看戲，興奮高呼八卦版復活、而一堆政治人物則紛紛po文自清，許多網絡上活躍的帳號變得特別安靜。

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柯文哲直呼，網軍果然可怕，連立委都會怕，只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵，他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線。

他說，網軍跟政媒形成一條龍產業鏈，整天在特定人士的講話中斷章取義，接著製作哏圖，丟給特定粉專廣傳，網路爆文討論後，媒體就會跟進，政論節目加碼找名嘴砲轟，丞相起風了，把你黑到底。

柯文哲質疑，林秉樞是不是網軍？為何他跟民進黨關係特別好？連結特別深？到底他的關鍵評論，有沒有老大在背後授意？既然蘇貞昌說「事情已進入司法偵辦，就依法查察不法」，他要求民進黨政府查到底，為了你們的黨籍立委，更為了這個國家。

柯文哲呼籲，一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查到底，不要怕查到自己人就縮手，高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化，不要讓暗黑勢力毀滅吞噬這個國家。

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