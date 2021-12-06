提升企業人權 陳菊：盼企業追求利潤也實踐ESG

國家人權委員會主委、監察院長陳菊。（資料照）

2021/12/06 14:08

〔記者謝君臨／台北報導〕國家人權委員會今舉辦「2021台灣人權與企業行動論壇」。人權會主委、監察院長陳菊致詞表示，這是人權會首度與企業合作，提升企業人權是台灣人權發展重要的里程碑，希望企業在追求利潤時，也能實踐ESG（環境保護、社會責任及公司治理），期待在大家共同的努力之下，台灣朝人權立國的目標更加邁進。

陳菊致詞表示，人權會於去年8月正式成立，象徵台灣具體承諾將遵守國際人權規範，這當然也包括要提升企業及社會的人權意識。她在5月時，曾讀到外貿協會董事長黃志芳寫的文章，提及ESG像海嘯般來臨，尤其在疫情期間，美國是全球主要消費市場，我們遇到供應鏈斷鏈危機，勢必要加強供應練自主。

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因此，陳菊指出，在全球供應鏈重組時，台灣又是貿易、製造、出口的大國，台灣企業必需調整、轉型，以及因應美國、歐盟等國際上對於ESG的要求，這樣才能在國際上競爭，否則台灣寸步難行。

陳菊說，聯合國氣候變遷大會上個月剛落幕，各國越來越重視氣候變遷所帶來的人權危害，包括生存權、環境權、居住權、發展權等，沒有一個國家敢忽略。為了加強企業與人權，行政院去年制定台灣企業與人權國家行動計畫，在政府採購法、企業創新條例、溫室氣體減量及管理法中，均納入人權及ESG相關要求。

陳菊也提到，台灣在5大核心公約陸續國內法化後，未來務必有更多人權關懷；在政府的作為之外，也有不少企業主動響應ESG，台灣企業在全球產業供應鏈居於關鍵地位，如果能致力於企業人權，這不只是員工勞動權利獲得實質改善，創造永續發展環境，還可為企業創造客群，提升企業聲譽與品牌價值。

最後，陳菊表示，人權會舉辦這場論壇，邀請產官學界代表，期待聽到台灣2030永續發展目標、如何推動友善人權環境等，歡迎企業界從他們經營的經驗，談談對永續環境、綠色經濟、地方治理、社區回饋、婦女培力等主題的看法。

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