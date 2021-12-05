騎自行車宣講公投佈局市長選舉？ 蔣萬安：我是「被受邀」出席

國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（蔣萬安辦公室提供）

2021/12/05 11:53

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今騎自行車進行公投宣講，被視為替台北市長選舉佈局，對此蔣萬安受訪時表示，他今天是「被受邀」出席，這樣的方式比較特別，也比較有宣傳效果，共同目標就是年底公投，希望民眾踴躍出來投票，特別是食安公投。

距離12月18日4大公投只剩2週，國民黨加強宣傳力道，蔣萬安今早與國民黨立委賴士葆騎自行車到台北市文山區6市場，進行公投宣講，蔣萬安受訪表示，今早下著細雨，但不減捍衛食安的決心。

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蔣萬安指出，騎自行車宣講的方式比較特別，比較有宣傳效果，預計會走幾個宮廟和市場，到每個點宣講、發放文宣，到人潮聚集的地方，效果應該會不錯。

對於騎自行車宣講，被認為是為了參選台北市長佈局、深入基層？蔣萬安表示，他今天是跟各位國民黨立委合體，是「被受邀」出席，不同選區的民代舉辦公投宣講若邀請他，只要時間允許他都會參與，扮演其中的一份子。

蔣萬安也說，他自己辦的台北市12行政區街講，走入人群、深入基層；黨內很多民代、夥伴舉辦的公投宣講，他也都實際參與，共同目標就是為了年底公投，希望民眾在12月18日踴躍出來投票，特別是食安公投，捍衛下一代的健康。

蔣萬安認為，公投就是人民作主、人民決定，經由這段時間的宣傳，有越來越多民眾了解公投的內容，更多的民眾願意站出來，跟他們一樣捍衛食安、捍衛健康。

此外，媒體也詢問，對於民進黨立委高嘉瑜遭家暴風波牽扯到網軍，蔣萬安表示，這部分已經進到檢調司法單位，希望司法單位能儘速進行釐清跟調查，給外界清楚說明。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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