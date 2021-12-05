為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    騎自行車宣講公投佈局市長選舉？ 蔣萬安：我是「被受邀」出席

    國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（蔣萬安辦公室提供）

    2021/12/05 11:53

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今騎自行車進行公投宣講，被視為替台北市長選舉佈局，對此蔣萬安受訪時表示，他今天是「被受邀」出席，這樣的方式比較特別，也比較有宣傳效果，共同目標就是年底公投，希望民眾踴躍出來投票，特別是食安公投。

    距離12月18日4大公投只剩2週，國民黨加強宣傳力道，蔣萬安今早與國民黨立委賴士葆騎自行車到台北市文山區6市場，進行公投宣講，蔣萬安受訪表示，今早下著細雨，但不減捍衛食安的決心。

    蔣萬安指出，騎自行車宣講的方式比較特別，比較有宣傳效果，預計會走幾個宮廟和市場，到每個點宣講、發放文宣，到人潮聚集的地方，效果應該會不錯。

    對於騎自行車宣講，被認為是為了參選台北市長佈局、深入基層？蔣萬安表示，他今天是跟各位國民黨立委合體，是「被受邀」出席，不同選區的民代舉辦公投宣講若邀請他，只要時間允許他都會參與，扮演其中的一份子。

    蔣萬安也說，他自己辦的台北市12行政區街講，走入人群、深入基層；黨內很多民代、夥伴舉辦的公投宣講，他也都實際參與，共同目標就是為了年底公投，希望民眾在12月18日踴躍出來投票，特別是食安公投，捍衛下一代的健康。

    蔣萬安認為，公投就是人民作主、人民決定，經由這段時間的宣傳，有越來越多民眾了解公投的內容，更多的民眾願意站出來，跟他們一樣捍衛食安、捍衛健康。

    此外，媒體也詢問，對於民進黨立委高嘉瑜遭家暴風波牽扯到網軍，蔣萬安表示，這部分已經進到檢調司法單位，希望司法單位能儘速進行釐清跟調查，給外界清楚說明。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣萬安考察三接遭里長質疑 「2天過去了」汪浩點名正面回應
    2021/12/03 14:37

    蔣萬安考察三接遭里長質疑 「2天過去了」汪浩點名正面回應
    稱「吃萊豬是萊牛7倍」挨轟 蔣萬安反批綠營：不標示萊劑枉顧食安
    2021/11/16 17:12

    稱「吃萊豬是萊牛7倍」挨轟 蔣萬安反批綠營：不標示萊劑枉顧食安

    手機車鑰匙隨你用 意想不到好實用
    蔣萬安反萊豬遭嗆 民進黨：國人消費美牛是美豬4倍 勿誤導視聽
    2021/11/16 15:06

    蔣萬安反萊豬遭嗆 民進黨：國人消費美牛是美豬4倍 勿誤導視聽
    蔣萬安宣傳反萊豬挨嗆 民進黨：買肉的民眾都知道國民黨雙標
    2021/11/15 18:57

    蔣萬安宣傳反萊豬挨嗆 民進黨：買肉的民眾都知道國民黨雙標

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播