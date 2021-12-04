辣台派開講！蔡英文：1218正面迎戰 台灣隊友回家投下四個不同意

總統蔡英文出席「辣台派開講1218返鄉日」活動，她說，公投正面迎戰，需要台灣隊友回家投下四個不同意，讓台灣繼續向前走、不要倒退嚕。（記者田裕華攝）

2021/12/04 22:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕總統蔡英文今天於1919藝文中心舉辦「辣台派開講 1218返鄉日」活動，她表示，再次團結「台灣隊」，因為再過兩個禮拜，就是公投投票日，台灣的挑戰又來了，正面迎戰需要台灣隊友回家投下四個不同意，讓台灣繼續向前走、不要倒退嚕。

蔡英文指出，大家一定知道，為什麼今天她要再次團結「台灣隊」，因為再過兩個禮拜，就是公投投票日，這一天，大家將決定台灣要繼續向前走，還是「倒退嚕」？台灣的挑戰又來了，大家都不願意看見台灣前進的腳步停下來，「而你們都是我最強的台灣隊友，大家一定要再站出來，跟我一起正面迎戰公投」。

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蔡英文表示，現在在野黨罷審國家的總預算案，就是在拖緩台灣的腳步。攸關國家發展的預算案，不該是藍綠對決；同樣的，攸關台灣未來的公投，也不是政黨對決。公投將決定台灣發展的路線，決定我們要生活在一個什麼樣的未來。

蔡英文指出，這段時間，她不斷用各種方式，向大家說明我們的公投主張。現在換各位台灣隊友告訴她，為了台灣更好的未來，這次的公投，大家要怎麼選擇。謝謝大家一起表達堅定的意見，這四項公投，大家一定要出來投票，一起選擇四個不同意，讓台灣更有力。

不過，蔡英文說，她也要跟所有台灣隊的隊友報告，如果這四個公投案通過，台灣會發生什麼事？如果重啟核四通過了，台灣就要繼續將龐大的金錢與時間，消耗在一台不安全的拼裝車。而同樣的資源卻不能用來更有建設性的，來發展全世界都在搶購的綠能，以及其他新型的能源。

蔡英文說，如果三接停建了，台灣就要燒更多的煤來發電，他們能源轉型的路線會被打斷，改善空污的腳步也會停下來。如果反美豬進口通過了，國際就會懷疑台灣沒有解決困難貿易問題的決心，台灣很可能錯失眼前的大好機會，台美關係會受到影響，加入區域自由貿易協定CPTPP的努力，也會面臨更多的困難。

蔡英文表示，如果公投綁大選通過了，攸關國家未來的重大議題，將不能在一個更理性、更冷靜的環境中做決定。如果不想看到台灣繼續內耗、被拖垮，12月18號，請所有的台灣隊友站出來投票，跟她一起為台灣，守住正確的發展路線。

蔡英文也說，她還有兩個任務，要請所有的台灣隊友一起守住。明年1月9號，要一起守住林靜儀、守住我們最溫柔、最堅定的台灣隊友。團結挺Freddy，不要讓他孤單，也不要讓有心人繼續破壞台灣隊。

蔡英文最後說，「我們正面迎戰，需要所有台灣隊友回家投票，大家跟我約定好，12月18號，回家投下四個不同意，讓台灣繼續向前走、不要倒退嚕」。

蔡英文呼籲1218返鄉日正面迎戰，台灣隊友回家投下四個不同意。（記者田裕華攝）

蔡英文與青年們上台呼籲1218返鄉，投下四個不同意。（記者田裕華攝）

台中第二選區立委補選參選人林靜儀上台宣講。（記者田裕華攝）

立委林昶佐上台宣講。（記者田裕華攝）

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